Кто звонит вам? Как не попасться «на удочку» аферистов: способы проверки подозрительных телефонных номеров

«Кто звонит вам?» — а вопрос-то вовсе не праздный. И дело уже даже не в том, что звонок от того, с кем нет желания общаться здесь и сейчас, отвлечёт от каких-то дел. Суть проблемы — в безопасности. Как личной, так и финансовой. Сотрудники правоохранительных органов с каждый днём фиксируют всё больше сулчаев, связанных с так называемым дистанционным мошенничеством. Когда у людей буквально вымогают деньги, обманывают «вскрывая» банковские счета и т.д. Ужас и в том, что аферисты, «специализирующиеся» на этой «теме» становятся все более изощрёнными в своих приёмах воздействия на «адресатов», да ещё и не жалеют никого — зачастую их жертвами становятся пожилые беспомощные люди.
А между тем специалисты подчёркивают: многих такого рода проблем можно было бы избежать максимально элементарными способами — не взять трубку, отключиться, если звонит человек или бот с явными «странными предложениями». Но! Большинство же из нас любопытны, да ещё и живём по принципу — а вдруг это действительно важно? Потому берём и берём звонки от неизвестных абонентов, попадаемся и попадаемся на удочки мошенников.
Так вот, именно для таких любопытных и деловых существует ещё один способ обезопасить себя от нежелательных звонков. А именно — проверять заранее, кто же вас беспокоит. В частности, речь идёт о таких методах как:
онлайн-платформы проверки номеров:
- существуют веб-сайты ktozvonitvam.ru, где можно ввести номер телефона и получить возможность прочитать отзывы тех, кто сталкивался с ним.
использование мобильных приложений:
- существуют приложения, которые предоставляют информацию о номере телефона на основе данных из общественных источников и сообщества пользователей. Эти данные не всегда могут быть точными, но чаще всего это так.
поиск в интернете:
- простой способ — воспользоваться поиском в интернете. Просто введите номер телефона в поисковике и посмотрите, появится ли информация о нем. Некоторые сайты также предоставляют услуги проверки номеров.
блокировка нежелательных звонков:
- многие мобильные операционные системы предоставляют функции блокировки нежелательных звонков. Можно добавлять номера в черный список, чтобы избежать их звонков.
неотвеченные звонки:
- если номер не известен вам, и вы не ожидаете звонка, можете просто не брать трубку. Если это важный звонок, звонящий, вероятно, оставит вам голосовое сообщение или отправит сообщение.
интернет-форумы и обсуждения:
- иногда информацию можно найти на форумах или в обсуждениях, где другие люди делятся своим опытом с звонками от тех или иных номеров.
Важно помнить, что ни один из этих методов не гарантирует 100% точности, и иногда мошенники могут маскироваться под «нормальные» номера! Постарайтесь быть осторожными и не раскрывать личную информацию по телефону, если вы не уверены в легитимности звонка.
Кто звонит? А если мошенник…
Есть несколько признаков, которые могут помочь распознать потенциального мошенника в ходе разговора. Вот несколько советов:
необычная информация:
- если вас просят предоставить личную или финансовую информацию без явных причин, это может быть признаком мошенничества. Например, банк или государственные органы обычно не будут спрашивать вас о паролях или номерах кредитных карт по телефону.
спешка и угрозы:
- мошенники могут создавать ситуации, в которых вам нужно действовать быстро. Если кто-то давит на вас и создает чувство срочности, это может быть признаком мошенничества.
неясная идентификация:
- легитимные организации обычно представляются четко и предоставляют контактные данные для проверки. Если собеседник отказывается предоставить подробную информацию о себе или организации, будьте настороже.
подозрительные звонки:
- если вам звонят с неизвестных номеров, особенно с международных или непривычных регионов, будьте осторожны. Мошенники часто используют номера, которые сложнее отследить.
запрос на предоплату:
- если вас просят предоставить оплату или персональные данные вперед, особенно через необычные методы, это может быть признаком мошенничества.
проверьте информацию:
- если вас что-то настораживает, попросите номер обратного звонка или самостоятельно свяжитесь с компанией или организацией, заявившей о звонке, используя официальные контактные данные.
подделка номера телефона (Caller ID spoofing):
- мошенники могут подделывать номера телефонов, поэтому даже если вы видите звонок от организации, которую знаете, не исключено, что это поддельный звонок.
Если что-то кажется подозрительным, лучше быть осторожным и не раскрывать личные или финансовые данные. Важно также сообщать о подобных случаях местным правоохранительным органам.
Стоит отметить, что проблема спама и мошенничества через телефонные звонки и сообщения является мировым явлением, и Россия не исключение. Органы по борьбе с мошенничеством и службы безопасности, разумеется, предпринимают шаги для борьбы с этими проблемами. Но и принцип — «Надейся, а не плошай!» — здесь работает на все 100%.
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