Кто звонит вам? Как не попасться «на удочку» аферистов: способы проверки подозрительных телефонных номеров

«Кто звонит вам?» — а вопрос-то вовсе не праздный. И дело уже даже не в том, что звонок от того, с кем нет желания общаться здесь и сейчас, отвлечёт от каких-то дел. Суть проблемы — в безопасности. Как личной, так и финансовой. Сотрудники правоохранительных органов с каждый днём фиксируют всё больше сулчаев, связанных с так называемым дистанционным мошенничеством. Когда у людей буквально вымогают деньги, обманывают «вскрывая» банковские счета и т.д. Ужас и в том, что аферисты, «специализирующиеся» на этой «теме» становятся все более изощрёнными в своих приёмах воздействия на «адресатов», да ещё и не жалеют никого — зачастую их жертвами становятся пожилые беспомощные люди.

А между тем специалисты подчёркивают: многих такого рода проблем можно было бы избежать максимально элементарными способами — не взять трубку, отключиться, если звонит человек или бот с явными «странными предложениями». Но! Большинство же из нас любопытны, да ещё и живём по принципу — а вдруг это действительно важно? Потому берём и берём звонки от неизвестных абонентов, попадаемся и попадаемся на удочки мошенников.

Так вот, именно для таких любопытных и деловых существует ещё один способ обезопасить себя от нежелательных звонков. А именно — проверять заранее, кто же вас беспокоит. В частности, речь идёт о таких методах как: