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Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль

Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан — 8 золотых и одна серебряная медаль

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:31 04.08.2020

Международный кубов чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL» по плаванию на открытой воде состоялся 1-2 августа в пос. Поповка.  За 6 лет проведения соревнований в них приняло участие более 12000 участников, в 2020 году на старт вышли более 200 спортсменов из 35 городов России.

В первый день соревнований сборная команда г. Керчи в самой престижной эстафете 6 км (3+2+1)  стала «Чемпионом», обогнав сильные  команды г. Москвы и г. Севастополя. Город был представлен руководителем «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский  технологический техникум»  Сергей Биховец (группа 50-59 лет), Александром Горбатковым (50-59 лет) – стрелком команды станции «Керчь — Южная» ВО ЖДТ РФ,  тренером по плаванию бассейна «Дельфин» — Ниной Булгаковой (30-39 лет), а также ученицей 8 класса МБОУ г. Керчи РК специализированной школы № 19 – Виолеттой Крутий (14-17 лет).

В этот же день на дистанции 1.500 метров  С.Биховец занял первое место в своей категории и 2 в абсолютной категории спортсменов (14 лет и старше), А. Горбатков – 2 место, Н. Булгакова на этой же дистанции заняла первое место  в абсолютной категории спортсменов (14 лет и старше), Виолетта Крутий заняла первое место в своей категории и 2 в абсолютной категории.

Во второй день соревнований крымчане стартовали на дистанции 500 метров: Сергей Биховец  занял 1 место в категории, 2 в «Абсолюте», и через 5 минут Сергей уже стартовал на дистанцию 2 км, на которой он тоже уступил только 14-летнему спортсмену, заняв 1 место в своей группе, 2 в «Абсолюте». На такой же дистанции только в ластах первое место в «Абсолюте» завоевала Виолетта, а на втором расположилась ее тренер по скоростному плаванию в ластах Н. Булгакова.

Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль

В итоге крымские спортсмены на Кубке чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL» завоевали 8 золотых и одну серебряную медаль.

фото: Crimea Swim Festival 2020

Кубок чемпионов «TYR CRIMEA SWIM FESTIVAL»: у крымчан - 8 золотых и одна серебряная медаль

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