Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

crimeapress_news

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 12.09.2020

Правда британец на этот раз выступал под флагом Франции.

Двукратный Чемпион мира по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальной высоты) Гэри Хант первенствовал на Кубке мира, который состоялся в Ялте. Хант уже не раз побеждал в Крыму (подробнее —  ЗДЕСЬ). Разве что в этом году он обозначился под флагом Франции.

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Участниками соревнований стали 13 сильнейших спортсменов из России, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Белоруссии, Румынии, Люксембурга и Испании. Спортсмены прыгали с вышки высотой 27 метров, установленной в акватории ялтинского порта.

Благодарю участников соревнований, которые, несмотря на все сложности, а иногда просто «откровенное давление», смогли приехать в Крым, проявив гражданское мужество. Пригласил иностранцев активнее посещать полуостров и рассказывать в своих странах правду о жизни крымчан. Сегодня Крым — это место больших перемен и инфраструктурных преобразований, которые происходят после возвращения Крыма на свою историческую Родину, — прокомментировал международные состязания спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Компанию Гэри Ханту на пьедестале почета CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 составили Константин Попович (Румыния) и россиянин Никита Федоров (3-е место).

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Фото: страница В.Константинова в Facebook.

Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.