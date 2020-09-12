Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 снова у Гэри Ханта

Правда британец на этот раз выступал под флагом Франции.

Двукратный Чемпион мира по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальной высоты) Гэри Хант первенствовал на Кубке мира, который состоялся в Ялте. Хант уже не раз побеждал в Крыму (подробнее — ЗДЕСЬ). Разве что в этом году он обозначился под флагом Франции.

Участниками соревнований стали 13 сильнейших спортсменов из России, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Белоруссии, Румынии, Люксембурга и Испании. Спортсмены прыгали с вышки высотой 27 метров, установленной в акватории ялтинского порта.

Благодарю участников соревнований, которые, несмотря на все сложности, а иногда просто «откровенное давление», смогли приехать в Крым, проявив гражданское мужество. Пригласил иностранцев активнее посещать полуостров и рассказывать в своих странах правду о жизни крымчан. Сегодня Крым — это место больших перемен и инфраструктурных преобразований, которые происходят после возвращения Крыма на свою историческую Родину, — прокомментировал международные состязания спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Компанию Гэри Ханту на пьедестале почета CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020 составили Константин Попович (Румыния) и россиянин Никита Федоров (3-е место).

Фото: страница В.Константинова в Facebook.