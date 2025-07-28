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Кулибинские звенья от крымских мастеров помогают бойцам в ведении огневого боя на фронте
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Кулибинские звенья от крымских мастеров помогают бойцам в ведении огневого боя на фронте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 28.07.2025

Народный фронт в Крыму передал несколько десятков тысяч кулибинских пулемётных звеньев для бойцов на херсонское направления. Это уже 3 партия такой помощи за последние месяцы – бойцы высоко ценят удобство и эффективность изделий в ходе огневого боя.

Звенья помогают как в прямом стрелковом бою пехоты, так и при ведения огня из боевой машины. Их не нужно повторно собирать, а многократное снижение веса позволяет взять с собой в запасе пару фпв-дронов или другой техники. В боевой машине пехоты их можно просто заново скомплектовать и перезарядить пулемёты. Крыму и Севастополю большой привет и спасибо, — рассказал боец с позывным «Урал».

ГУП «Севастопольгаз» вместе с Народным фронтом помог организовать покупку и обеспечение такими звеньями уже нескольких бригад!

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Конечно, вместе со звеньями передали и гуманитарную помощь для обустройства позиций и письма от детей из Крыма. Ребят такая поддержка всегда заряжает, отдельное спасибо передали всем детям, такие передачи просто воодушевляют и их и нас», — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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