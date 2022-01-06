Кунсткамера ввела в научный оборот ранее неизвестную коллекцию древностей из Крыма

Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) ввел в научный оборот ранее неизвестную коллекцию античных артефактов, найденных во время археологической экспедиции в Крыму в начале XX века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела археологии МАЭ РАН Станислава Бельского.

Это раскопки 1903-1905 годов, материалы которых от Императорской археологической комиссии поступили в Кунсткамеру и на долгие времена оказались забыты. Сам археолог Николай Михайлович Печенкин был военным офицером (тогда очень много военных участвовали в раскопках). Исследователь пропал без вести в лихом 1919 году, отправившись по заданию Археологической комиссии на раскопки Херсонеса. Было известно, что он передал находки из раскопок 1903-1905 годов в Кунсткамеру. Коллеги стали по другим проектам изучать архивы и обнаружились и многочисленные его отчетные записи, дневники, рисунки, рисунки вещей. Быстро выяснилось, что вещевые коллекции благополучно сохранены, хранятся в музее и ждут своего часа. Час настал через 100 с лишним лет. Мы это все собрали, привели в порядок и опубликовали, — рассказал Бельский.

Речь идет о более чем 200 предметах, относящихся к позднескифскому периоду (III-IV века н. э.). Они были найдены близ Севастополя.

Царские офицеры тогда часто возглавляли археологические экспедиции. У них были солдаты в подчинении, которые раскапывали. Это были первые раскопки такого рода в этих местах, — рассказал собеседник агентства.

Среди артефактов — монеты и стеклянные сосуды римского времени, керамика, украшения, античные амфоры, несколько образцов оружия.

Есть очень красивые янтарные бусы — янтарь с Балтики поступал. Есть вещи если не из Древнего Египта, то, во всяком случае, подражание им — скарабеи из египетского фаянса, — уточнил Бельский.

Ученый отметил, что в начале 2000-х их посмотрели специалисты по античности, и «только сейчас мы пришли к тому, чтобы коллекцию обработать и опубликовать«.

Были сделаны специальные анализы металлов, из которых сделаны некоторые предметы (их результаты также опубликованы). Для науки это довольно значимые материалы, — добавил он.

По словам Бельского, это пример того, как в музеях — и довольно часто — всплывают никому неизвестные материалы, которые либо были забыты, либо все думали, что они давно потеряны.

Оказывается, то, что там век назад было получено, до сих пор востребовано и очень нужно. Теперь ученым-историкам предстоит это изучить и сделать свои выводы, — добавил собеседник агентства.

Над проектом работал большой коллектив исследователей. Помимо сотрудников петербургской Кунсткамеры, в нем участвовали коллеги из Крымского федерального университета и Государственного исторического музея в Москве.

Бельский затруднился сказать, сможет ли широкая публика в ближайшее время увидеть найденные предметы.

К сожалению, уже много десятков лет археологическая экспозиция в Кунсткамере закрыта. У нас нет просто экспозиционных площадей, обычно мы делаем выездные выставки, — пояснил он.

Исследователь отметил, что в общей сложности археологические фонды МАЭ РАН насчитывают около миллиона единиц хранения — по большей части это материалы раскопок, которые поступали со всей Российской империи.

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