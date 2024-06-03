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Купальный сезон толком не начался, а в у зафиксировано уже семь происшествий на воде

Купальный сезон толком не начался, а в Крыму зафиксировано уже семь происшествий на воде

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:09 03.06.2024

С начала года в Крыму произошло 7 происшествий на водных объектах, было спасено 2 человека.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на воде сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК проводят комплекс профилактических мероприятий. В рамках этой работы специалисты Главного управления осуществляют ежедневное патрулирование акватории Черного и Азовского морей вдоль береговой линии полуострова.

Сотрудники Алуштинского инспекторского участка ГИМС совершили профилактический рейд по соблюдению безопасности жизни людей на водных объектах акватории Чёрного моря пгт. Партенит. В ходе профилактических мероприятий инспекторский состав уделяет особое внимание соблюдению законодательства Российской Федерации при использовании маломерных судов гражданами, а также соблюдению безопасности людей на водных объектах: при проведении туристических перевозок, катаний на различных плавсредствах и морских прогулок, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели напоминают гражданам осуществляющим деятельность на водных объектах полуострова, что каждый должен не только пройти специальную подготовку и иметь соответствующее удостоверение, но также и строго соблюдать правила управления маломерным судном, особенно при перевозке пассажиров. Вы несёте ответственность также за жизнь и здоровье пассажиров.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым обращается ко всем жителям и гостям Республики Крым — будьте осторожны на воде и соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

— купайтесь только в разрешённых местах. Напоминаем, что на оборудованных пляжах существуют спасательные посты и вышки, где дежурят специально подготовленные матросы спасатели, которые вовремя смогут оказать помощь в экстренной ситуации;

— запрещается купаться в период действия штормового предупреждения и сложных погодных условий;

— не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

— не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

— не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

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