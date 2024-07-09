Курение и алкоголь убивают! В Раздольненском районе из-за непотушенного окурка погиб мужчина

Раздольненским районным судом Республики Крым рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Приговором суда установлено, что в феврале 2024 года подсудимая, проживала совместно с сожителем в полуразрушенном доме. Вернувшись с работы, за ужином, они стали распивать спиртные напитки, после чего у них произошел конфликт. Перед тем, как уснуть, подсудимая покурила, бросив окурок сигареты на матрас, на котором уже спал ее сожитель, чем спровоцировала пожар, в результате которого мужчина скончался. В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. Суду пояснила, что из-за чрезмерного употребления алкоголя, не отдавала отчет свои действиям, что привело к трагическим последствиям, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.