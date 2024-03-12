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Курьер мошенников – работа вредная. Минусы: вернуть украденное, заплатить штраф, отправиться в колонию

Курьер мошенников – работа вредная. Минусы: вернуть украденное, заплатить штраф, отправиться в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:35 12.03.2024

В Крыму прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что подсудимый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым гражданам Красногвардейского района и сообщали им о том, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Участники группы убеждали потерпевших, в том, что они должны предать денежные средства для возмещения якобы причиненного вреда потерпевшим в ДТП, — сообщили в прокуратуре.

Мужчина встречался с потерпевшими, которые передавали ему свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у двух пенсионеров более 500 тыс. рублей.

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Незаконные действия обвиняемого пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в 50 тыс. рублей. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

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