Главная | Севастополь | Курица, гречка и свежие овощи — что за последнюю неделю не подорожало в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:19 04.05.2026

По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжает регулярный мониторинг стоимости социально значимых товаров в розничной сети города. За прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на ряд позиций, а также незначительное повышение на отдельные овощные культуры. Снижение цен отмечено на гречневую крупу, охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и помидоры.

Снижение отпускных цен по овощной группе обусловлено сезонным фактором: увеличением объёмов текущего урожая, расширением ассортимента и ростом конкурентных предложений на рынке. В то же время зафиксировано умеренное повышение цен на белокочанную капусту, что связано со значительным сокращением прошлогодних запасов надлежащего качества в межсезонный период.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, стабильность рынка обеспечивается благодаря совместной работе власти и бизнеса в рамках меморандума. Ценовая доступность обеспечивается соглашением, которое предусматривает оперативный обмен данными о закупочных, логистических и отпускных ценах, формирование товарных резервов на периоды сезонных колебаний, а также приоритетное размещение социально значимой продукции на полках городских магазинов по контролируемой наценке.

На постоянной основе контролируется и соблюдение условий соглашения с региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена «нулевая» или «минимальная» торговая наценка на ряд социально значимых товаров.

Список товаров расширен до 46 пунктов, а количество торговых точек – до 123. Участие торговых сетей позволяет минимизировать необоснованное ценообразование, своевременно реагировать на изменения конъюнктуры и обеспечивать предсказуемость для жителей города.

Департамент продолжит еженедельный мониторинг стоимости основных продуктов питания и товаров первой необходимости. В случае выявления необоснованного роста цен на социально значимые позиции будут приняты дополнительные меры, включая расширение ассортимента по контролируемым ценам и усиление взаимодействия с регионами-поставщиками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.