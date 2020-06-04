Курортное лето всё-таки будет? Российские туристы хотят в Крым и в Краснодарский край

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил популярные туристические направления для отдыха летом 2020-го года. Пока одни российские регионы остаются закрытыми на въезд, и сохраняются строгие карантинные меры в них, в других регионах туристы отдыхают в коттеджах, домах и апартаментах.

Среди внутренних направлений путешественники, в основном, выбирают Крым и Краснодарский край, на третьем месте Ленинградская область и Санкт-Петербург, города „Золотого кольца России“ на четвертом и Карелия на пятом месте, — цитирует пресс-служба директора по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксану Шустикову.

По данным Tvil.ru, туристы также выбирают для отдыха в этом году башкирские курорты Банное и Абзаково.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, сейчас наибольший интерес туристов в бронировании жилья для отдыха на лето в Тверской области, особенно в Осташкове.

Туристы бронируют на озере Селигер коттеджи от 6 до 30 дней компаниями до 10 человек, ― отмечает Оксана Шустикова. ― И потратят на проживание, в среднем, 31 821 рубль.

В десятке популярных направлений для отдыха этим летом, по данным сервиса Tvil.ru, также вошли карельские города Лахденпохья, Медвежьегорск и Сортавала. Туристы в Карелии бронируют коттеджи на июнь, июль и август на период от 5 до 26 дней и потратят на проживание, в среднем, 27 тысяч рублей на семью или компанию до пяти человек.

На самый длительный период, почти на все лето, туристы бронируют жилье для отдыха летом в Ленинградской области. По словам Оксаны Шустиковой, наибольшим спросом пользуются города Токсово и Приозерск:

Туристы бронируют аж до трех месяцев и планируют потратить на проживание, в среднем, 23 846 рублей компаниями от 8 до 10 человек.

По данным Tvil.ru, самым недорогим направлением для летнего отдыха в этом году является курорт Банное на берегу озера Якты-куль. Туристы бронируют в Башкирии таунхаусы и коттеджи на период от 7 до 14 дней и потратят на проживание, в среднем, 10 240 рублей на компанию 4-15 человек.

О сервисе в российских отелях в период пандемии коронавируса рассказывает директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова:

Сейчас отельный сектор ждет послаблений от Роспотребнадзора. Те меры, которые предложены для отелей, невыполнимы, они отпугнут туристов от больших и сетевых отелей. В этом году считаю, что туристы будут выбирать небольшие гостевые дома, мини-отели, коттеджи и апартаменты, где они могут самостоятельно готовить еду, находиться в окружении небольшого количества человек и спокойно соблюдать социальную дистанцию.

Как отмечают в сервисе Tvil.ru, все больше туристов не хотят ехать в Крым и Краснодарский край, они запрашивают альтернативу отдыху на черноморском побережье.

Пока можем для бронирования предложить Карелию, Тверскую и Ленинградскую области, Башкирию, ― добавляет Оксана Шустикова.

По прогнозам Tvil.ru, в 2020-м году также станет популярным Алтайский край и Ставропольский край: здесь виден растущий интерес у туристов.