Курортный сезон пока ещё возможен: в Крыму намерены спасти туристическую сферу

Туристическую сферу в Крыму попытаются сохранить, внедрив специальные меры по поддержке санаторно-курортной отрасли. На данный момент их перечень передан на согласование в Федеральное агентство по туризму РФ, а также в Министерство финансов Крыма. Предусмотренные меры федерального и регионального уровня прошли обсуждения с лидерами отрасли, в Общенациональном Союзе индустрии гостеприимства, с руководством и федеральными экспертами ОО «Опора России», отраслевыми объединениями.

Официально в туристической отрасли в Крыму трудится более 40 тысяч человек и обеспечивается 7% налоговых поступлений в бюджет региона. Реально, со смежными областями – транспортом, общепитом, топливом, потреблением сельхозпродукции и напитков, экскурсионкой и показом объектов культурного наследия – количество занятых больше в разы и это не менее 25% ВРП республики. Это системообразующая отрасль, и от того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры по ее сохранению, чем более подготовленными отели и санатории подойдут к пока еще возможному летнему сезону, зависит то, насколько благоприятным будет общий экономический прогноз для региона, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Вадима Волченко.

Федеральный уровень разработанного комплекса действий подразумевает рассмотрение возможности снижения ставки НДС для гостиничной деятельности (данная возможность давно обсуждается в профессиональной среде), каникулы и отсрочки по ряду ключевых федеральных налогов, как-то: налог на прибыль, а также субсидии на погашение части затрат на оплату труда неработающему персоналу, каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам для представителей отрасли.

На уровне региона предлагается рассмотреть возможность послабления в части оплаты имущественного и земельного налога, снижение ставки единого налога по упрощенной системы налогообложения, корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности.

Любые кризисы, это ещё и периоды особых возможностей. Оптимизироваться, усовершенствовать нормативные акты, аккумулировать ресурсы и грамотно ими распорядится – это сегодня общая цель, это период объединения усилий, – отмечает Вадим Волченко.

Для обсуждения проблем отрасли и путей их решения министерство создает специализированную группу в социальной сети Facebook. Также 7 апреля, в режиме видеоконференц-связи и с онлайн-трансляцией, будет проведена встреча с ведущими представителями отрасли.

Условия участия в ближайшее время будут опубликованы на сайте Министерства курортов и туризма, на официальных страницах ведомства в соцсетях и будут распространены в адресной рассылке.