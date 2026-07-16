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Курорты Крыма - в топе популярных направлений для длительного отдыха в июле

Курорты Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 16.07.2026

Июль — разгар отпускного сезона. И многие выбирают именно этот месяц для длительного отдыха — насколько это возможно.  В июле в основном, все едут на Черное море — чтобы купаться, загорать, ходить в походы и на экскурсии. Какие же направления выбирают для того, чтобы отдохнуть как можно дольше?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для  длительного отдыха в июле 2026 года.  Первое место заняло Уютное в Крыму,   где средняя продолжительность отдыха 14 дней, на втором месте тоже крымский курорт Стерегущее, а на третьем — Шепси в Краснодарском крае (12 и 10 дней соответственно).

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Десять самых популярных направлений для длительного  отдыха  в июле:

  1. Уютное, Крым ― 9964 р. / 14 ночей*
  2. Стерегущее, Крым ― 3500 р. / 12 ночей
  3. Шепси, Краснодарский край ― 3732 р. / 10 ночей
  4. Николаевка, Крым ― 4404 р. / 9 ночей
  5. Мисхор, Крым ― 5972 р. / 9 ночей
  6. Евпатория, Крым ― 5024 р. / 9 ночей
  7. Агой, Краснодарский край ― 5316 р. / 9 ночей
  8. Саки, Крым ― 4471 р. / 9 ночей
  9. Ейск, Краснодарский край ― 4886 р. / 9 ночей
  10. Морское, Крым ― 5647 р. / 9 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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