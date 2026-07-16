Курорты Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в июле

Июль — разгар отпускного сезона. И многие выбирают именно этот месяц для длительного отдыха — насколько это возможно. В июле в основном, все едут на Черное море — чтобы купаться, загорать, ходить в походы и на экскурсии. Какие же направления выбирают для того, чтобы отдохнуть как можно дольше?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для длительного отдыха в июле 2026 года. Первое место заняло Уютное в Крыму, где средняя продолжительность отдыха 14 дней, на втором месте тоже крымский курорт Стерегущее, а на третьем — Шепси в Краснодарском крае (12 и 10 дней соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в июле: