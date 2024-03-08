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Курс «История религий России» введут во всех вузах страны с нового учебного года
Иллюстрация: pxhere.com

Курс «История религий России» введут во всех вузах страны с нового учебного года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:24 08.03.2024

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса «История религий России», распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года, — говорится в сообщении.

Курс разрабатывается и внедряется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Типовая программа разработана специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова и Российского государственного социального университета.

Курс нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности, — рассказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Он уточнил, что модуль состоит из трех основных разделов и сгруппированных по ним тем.

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Как отметил советник департамента Управления Президента РФ по внутренней политике Павел Костылев, в первую очередь модуль будет представлен на ряде социогуманитарных направлений подготовки, таких как история, философия, теология и религиоведение.

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