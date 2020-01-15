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«Кванториум» в Севастополе преобразуют в Международный Центр научно-технического творчества им. Ф.Ф. Макензи
фото: пресс-служба Правительства Севастполя

«Кванториум» в Севастополе преобразуют в Международный Центр научно-технического творчества им. Ф.Ф. Макензи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 15.01.2020

Об этом сегодня в ходе осмотра технопарка «Кванториум» сообщил директор проекта Максим Виноградов. В рамках Международного Центра планируется работа восьми структурных подразделений: двух технопарков, Центра непрерывного образования, двух IT – кубов, действующей станции Юных техников, мобильного технопарка и действующего технопарка «Кванториум».

Приставка «Международный» даст возможность стереть границы в общении наших и детей из-за рубежа, использовать в своей работе новейшие технологии. Мы планируем в своей работе довести охват до 15 тыс. воспитанников. Для того чтобы дать как it-образование, так и по другим техническим направлениям, которые дадут детям определиться с выбором профессии, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора «Кванториума».

Уже сейчас, отмечают в Правительстве, начата подготовительная работа с детьми по основам компьютерной грамотности. Обучение ведется на базе севастопольских ДЮКов.

Проект по подготовке учащихся к обучению в Технопарке мы с Управлением молодежи и спорта запустили еще 2 года назад. В рамках проекта удалось с руководством Управления выполнить ремонт ДЮКов, произвести закупку технологического оборудования для подготовки ребят к обучению в Технопарке. На данный момент начальное обучение уже ведется в трех ДЮКах. В ближайший год мы планируем эту работу вести в 10 детско-юношеских клубах города, – рассказал Максим Виноградов.

Кроме того, Максим Виноградов рассказал о планах по развитию образовательных программ в сельской местности. Для этой цели планируется приобретения мобильного «Кванториума», оснащенного необходимым оборудованием.

Ближайшие главные масштабные события в «Кванториуме» пройдут уже в феврале. «Робофест Севастополь-Крым 2020» проводится третий год подряд. Хакатон по виртуальной реальности «VR Crimea»» состоится второй раз. В этом году эти соревнования станут отборочными для участия на федеральном уровне.

«Кванториум» в Севастополе преобразуют в Международный Центр научно-технического творчества им. Ф.Ф. Макензи

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