Квартирный вопрос: в Ялте ещё одна семья бывшего военнослужащего улучшит жилищные условия

Приятная миссия. Анатолию Александровичу Пересыпкину вручила Свидетельство о праве на получение Единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму свыше 10 млн. рублей, — цитирует пресс-служба главау администрации Ялты Янину Павленко.

Она также поблагодарила федеральный центр за финансирование, а Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым и управление жилищной политики Администрации города Ялта за чётко отработанный алгоритм действий.

В свою очередь, Анатолий Пересыпкин отметил, что этого момента он ждал четверть века, с тех пор, как уволился в запас.

За это время выросли дети, появились внуки, и вопрос улучшения жилищных условий встал особенно остро. Теперь, благодаря Указу Президента, который даёт возможность реализовать жилищные права военнослужащим, уволенным в запас до 18 марта 2014 года, моя мечта наконец-то сбылась, — подчеркивает Анатолий Пересыпкин.

Всего, по словам начальника управления жилищной политики Администрации города Ялта Дианы Хакимовой за 6 лет с начала действия Указа Президента, жилищные условия улучшили 19 семей бывших военнослужащих — 62 человека.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта