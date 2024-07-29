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Квартирный вопрос: в Ялте ещё одна семья бывшего военнослужащего улучшит жилищные условия
фото: пресс-служба администрации Ялты

Квартирный вопрос: в Ялте ещё одна семья бывшего военнослужащего улучшит жилищные условия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:33 29.07.2024

Глава администрации Ялты вручила бывшему военнослужащему Анатолию Пересыпкину Свидетельство о праве на получение Единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья. 

Приятная миссия. Анатолию Александровичу Пересыпкину вручила Свидетельство о праве на получение Единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму свыше 10 млн. рублей, — цитирует пресс-служба главау администрации Ялты Янину Павленко.

Она также поблагодарила федеральный центр за финансирование, а Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым и управление жилищной политики Администрации города Ялта за  чётко отработанный алгоритм действий.

В свою очередь, Анатолий Пересыпкин отметил, что этого момента он ждал четверть века, с тех пор, как уволился в запас.

За это время выросли дети, появились внуки, и вопрос улучшения жилищных условий встал особенно остро. Теперь, благодаря Указу Президента, который даёт возможность реализовать жилищные права военнослужащим, уволенным в запас до 18 марта 2014 года, моя мечта наконец-то сбылась, — подчеркивает Анатолий Пересыпкин. 

Всего, по словам начальника управления жилищной политики Администрации города Ялта Дианы Хакимовой за 6 лет с начала действия Указа Президента, жилищные условия улучшили 19 семей бывших военнослужащих — 62 человека.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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