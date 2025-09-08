Квартиры, танцы и овощи с огорода — Федеральная нотариальная палата об алиментных соглашениях﻿

В России растет популярность алиментных соглашений. За первые шесть месяцев 2025 года нотариусы России удостоверили 17,5 тысячи таких документов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Печать нотариуса на соглашении обеспечивает упрощенную процедуру взыскания в том случае, если родитель перестает исполнять взятые на себя обязательства.

Так, например, недавно в Ростовской области должник по алиментам перечислил детям 40 млн рублей. Оперативно добиться выплат помогло соглашение об уплате алиментов, которое заключили и заверили у нотариуса родители. Поскольку документ обладает силой исполнительного листа, подавать иск в суд не пришлось — мать обратилась напрямую к приставам.

Соглашение об уплате алиментов помогает осознанно и прозрачно распределить финансовые обязанности между родителями. Рассказываем, что можно прописать в таком документе, почему не стоит пытаться занизить или завысить сумму алиментов и как расплатиться по соглашению не деньгами, а имуществом.

Все про деньги: сколько и как платить

Чаще всего родители платят алименты деньгами — это может быть доля от ежемесячного заработка или фиксированная сумма. При этом платеж по соглашению не может быть меньше, чем дети получили бы при взыскании через суд. По закону это ¼ зарплаты и иного дохода родителя на одного ребенка, ⅓ — на двух и ½ — на трех и более. В случае единовременной выплаты она должна «перекрывать» платежи за весь период до совершеннолетия ребенка, если в соглашении учитывается этот срок.

При расчете алиментов нотариус выясняет платежеспособность родителя и может запросить справку о доходах. Устанавливаются все источники: не только зарплата, но и, например, сдача квартиры в аренду. Иногда родители договариваются о том, что плательщик будет периодически предоставлять справки, и включают положение о возможной корректировке алиментов. В одном из случаев экс-супруги решили изменить условия действующего соглашения и увеличить размер выплат на ребенка как раз потому, что плательщик нашел работу с более высокой зарплатой.

Нотариус помогает грамотно составить соглашение и, помимо размера платежей, прописать все необходимые условия: дату и порядок их совершения, возможность индексации, санкции за задержку и так далее. Помимо самих алиментов, можно предусмотреть дополнительные расходы на ребенка, которые соглашается компенсировать родитель-плательщик. Например, занятия с репетитором, бассейн, отдых несколько раз в год.

На приеме у одного из нотариусов бывшие супруги поспорили, в какой секции лучше заниматься ребенку. Мать предлагала танцы, а отец настаивал на спорте. Ребенку нравилось и то и другое. В итоге родители договорились и указали в алиментном соглашении, что мать оплачивает танцы, а отец — спорт.

Некоторые недобросовестные родители пытаются занизить или, наоборот, завысить сумму алиментов. В первом случае это делают, например, чтобы получить статус малоимущего и пособие. Во втором — хотят «увести» деньги от кредиторов.

Случай из практики: к нотариусу за алиментным соглашением пришли муж и жена. Заключать его в браке закон не запрещает, но супруги были зарегистрированы по одному адресу, вели общее хозяйство и общались как обычная семейная пара. При этом хотели прописать в соглашении очень щедрый размер алиментов. Нотариус проверила наличие долгов у мужчины через службу судебных приставов и обнаружила несколько открытых исполнительных производств. В данном случае взрослые явно заботились не о финансовой поддержке ребенка.

Нотариус в первую очередь убеждается в том, что соблюдены интересы несовершеннолетнего. Поэтому в случаях, когда у родителей совсем иные мотивы, он предупредит, что такое соглашение может быть оспорено, предложит изменить условия или вовсе откажет в удостоверении документа. Впрочем, само по себе наличие долговых обязательств — не основание для отказа. Нотариус оценивает ситуацию комплексно и разъясняет все правовые нюансы и последствия сторонам соглашения.

Альтернативный вариант: имущество вместо денег

Алименты можно выплачивать не только деньгами. Семейный кодекс разрешает передавать с этой целью имущество. Чаще всего родители выбирают недвижимость — целиком или долю. Собственником переданной в счет алиментов квартиры или ее части становится не бывшая супруга, а именно ребенок.

Какую часть алиментов получится таким образом «закрыть», зависит от рыночной стоимости объекта, оговоренного размера алиментов и срока, на который родители заключили соглашение. Нотариус поможет все рассчитать. Если имущество не «перекрывает» алименты до совершеннолетия ребенка, в соглашении указывается, с какого момента родитель возобновляет платежи. Либо он может внести доплату сразу — это тоже не запрещено.

Пример из практики: отец передал ребенку долю в квартире и закрыл вопрос с алиментами на пять лет. Как раз на этот срок родители и подписали соглашение. Когда оно закончит свое действие, им предстоит заключить новое. Стоит помнить: если срок действия документа истекает до совершеннолетия ребенка и стороны не подписывают другой, это не значит, что обязательства родителя содержать свое чадо обнуляются. Просто дальше будут действовать не условия алиментного соглашения, а нормы закона.

Передав имущество в счет алиментов, важно помнить, что сыну или дочери могут понадобиться дополнительные средства — из-за болезни, переезда или других обстоятельств. Нередко родители указывают в соглашении, что в подобных случаях ребенку предоставляется дополнительное содержание. Нотариус поможет все корректно сформулировать.

Передавать детям можно не только квартиры и машины, но и продукты, одежду, учебники. Желательно при этом не забывать сохранять чеки. В одном из соглашений родители договорились, что отец перечисляет необходимую часть суммы деньгами, а часть отдает продуктами, одеждой и обувью. Кроме того, берет на себя оплату коммунальных услуг за квартиру, в которой живет мать с детьми. Женщина была шопоголиком, лечилась и проходила психотерапию. Таким образом родители защитили интересы детей в сложной ситуации.

Еще одна история из практики: семья жила в сельской местности, доход у обоих родителей был невысоким. При разводе они заключили алиментное соглашение, по которому, помимо выплаты соответствующей части дохода, мужчина обязался передавать детям еще и овощи со своего огорода, молоко, мясо.

Кто и где может заключить соглашение

Сторонами алиментного соглашения выступают мать и отец ребенка, поскольку содержание детей — это личное обязательство родителей. Если родственники, например бабушка или дядя, хотят помогать финансово, можно заключить отдельное гражданско-правовое соглашение. Но такие выплаты не являются алиментами, и обязанность по содержанию детей с родителей не снимается.

Алиментное соглашение заключают в отношении родных или усыновленных детей плательщика. Однажды в кабинете нотариуса разгорелся спор: женщина считала, что бывший муж должен платить алименты не только на их общего ребенка, но и на ее сына от прошлого брака. Обосновывала это тем, что мужчина его воспитывал с полутора лет, а родной отец алименты не платит. И хотя в этой ситуации бывший муж не обязан был содержать мальчика, он согласился увеличить сумму алиментов на общего ребенка, чтобы в итоге хватило всем.

Часто при обсуждении условий алиментного соглашения родители могут спорить, поскольку просто не понимают всех возможностей и нюансов. А после консультации нотариуса многое получается решить мирно и быстро. Бывает, после сложного развода экс-супруги не хотят лишний раз встречаться лично. Тогда алиментное соглашение можно удостоверить дистанционно с участием двух нотариусов — посетив в одно и то же время две разные нотариальные конторы. Весь процесс проходит по видеосвязи. Это удобно и в том случае, когда родители живут в разных регионах.

Заключить соглашение можно у любого нотариуса, без привязки к месту жительства или пребывания. Исключение составляют случаи, когда в счет уплаты алиментов родитель передает недвижимость: тогда соглашение подписывают в том субъекте, где она находится.

Границы возможного: какие условия включить нельзя

Иногда родители пытаются указать в алиментном соглашении условия, которые должны прописываться в других документах. Например, хотят разделить имущество между собой. Это невозможно: нажитое в браке не касается выплат на ребенка.

Случается, граждане хотят выполнить свои обязательства, но выбирают неподходящий способ. Один состоятельный отец хотел в счет алиментов передать ребенку яхту, однако с оговоркой, что тот получит права и начнет ей пользоваться по достижении 18 лет. При этом мужчина хотел указать в документе, что бывшая жена никогда не должна управлять судном, а еще запретить его продажу. Нотариус в удостоверении соглашения с такими условиями отказал.

Бывают и довольно личные запросы. Так, женщина хотела указать условие о том, что размер алиментов будет увеличен, если бывший муж начнет встречаться с кем-то. Правда, кто и как должен следить за личной жизнью мужчины, она не задумывалась. После подробной правовой консультации от этой идеи женщина отказалась.

Одного из нотариусов экс-супруги попросили указать в алиментном соглашении, что никто из них не будет накладывать запреты на выезд ребенка из страны со вторым родителем. Более того, что они заранее дают согласие на путешествия ребенка по всему миру. Такой пункт в алиментном соглашении «не приживется». Существует отдельный документ — согласие родителя на выезд ребенка в конкретную страну.

Порой люди пытаются провернуть подозрительные схемы. Одного из нотариусов просили сделать соглашение, по которому часть квартиры будет передана ребенку в счет уплаты алиментов, а через несколько месяцев вернется обратно родителю. Конечно же, такое соглашение не было удостоверено.

Некоторые плательщики алиментов хотят предусмотреть в соглашении «алиментные каникулы» — отсрочку в случае болезни, потери работы и другого форс-мажора. Каникулы как таковые здесь не применимы. Однако по взаимному согласию стороны могут в любой момент изменить алиментное соглашение.

В одностороннем порядке переписывать условия или отказаться от исполнения взятых на себя обязательств нельзя. Если у заинтересованной стороны изменилось материальное или семейное положение, а договориться не получается, вопрос необходимо будет решать в суде.

