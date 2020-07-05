Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

Особо охраняемая природная территория регионального значения Республики Крым ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба», общей площадью 102 га создана в 2011 году. На данный момент управление осуществляет учреждение, подведомственное Минприроды Крыма.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию туризма, с целью создания условий для комфортного и безопасного пребывания граждан на особо охраняемых природных территориях, Минприроды Крыма реализовало ряд мероприятий по развитию данной территории. В прошлом году проводились работы по установлению границ, затем Минприроды Крыма приступило к обустройству территории в целях рекреационного развития. На данный момент установлены 25 деревянных беседок и 4 навеса, некапитальный объект обслуживания посетителей, спортивная и детская площадки, выполнено обустройство зоны для проведения культурно-массовых мероприятий. Также произведена расчистка территории парка от сухостойных насаждений и озеленение путем высадки хвойных пород. В итоге мы получили полноценный объект для экотуризма, отражающий идею гармонии рекреации и экологии, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.