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ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба»

Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:14 05.07.2020

Особо охраняемая природная территория регионального значения Республики Крым ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба», общей площадью 102 га создана в 2011 году. На данный момент управление осуществляет учреждение, подведомственное Минприроды Крыма.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию туризма, с целью создания условий для комфортного и безопасного пребывания граждан на особо охраняемых природных территориях, Минприроды Крыма реализовало ряд мероприятий по развитию данной территории. В прошлом году проводились работы по установлению границ, затем Минприроды Крыма приступило к обустройству территории в целях рекреационного развития. На данный момент установлены 25 деревянных беседок и 4 навеса, некапитальный объект обслуживания посетителей, спортивная и детская площадки, выполнено обустройство зоны для проведения культурно-массовых мероприятий. Также произведена расчистка территории парка от сухостойных насаждений и озеленение путем высадки хвойных пород. В итоге мы получили полноценный объект для экотуризма, отражающий идею гармонии рекреации и экологии, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

 

Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

В Минприроды Крыма подчёркивают: все работы выполнены под контролем, без ущерба для ценных природных комплексов и объектов, иприглашает жителей и гостей полуострова посетить обновленный ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба».

Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба» ждёт гостей

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