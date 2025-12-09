Лариса Долина считает, что покупательница её квартиры не проявила разумную осмотрительность

В иске к Лурье Лариса Долина указала, что ответчик была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, при этом её основной вид деятельности — это аренда и управление недвижимым имуществом. Долина отметила, что при заключении оспариваемого договора Полина Лурье «не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности». По мнению певицы, Лурье «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».

На это заявление отреагировала адвокат Лурье Светлана Свириденко. По её словам, данная позиция истца не подтверждена решением суда. Свириденко подчеркнула, что при оформлении сделки сомнений во вменяемости Долиной не было. Она отметила, что Лариса Долина ведёт педагогическую деятельность. Являясь преподавателем, она должна была проходить психиатрическое освидетельствование ежегодно.

Ранее Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» пообещала, что вернёт покупательнице квартире все деньги. Несмотря на это заявление, защита Полины Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда. Адвокат Лурье Светлана Свириденко объяснила, что речь идёт о рассрочке на неопределённый срок. Она добавила, что Лурье считает сделку действительной и настаивает, чтобы квартира осталась в её собственности.

Напомним, Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Позже певица заявила, что продала жильё под влиянием аферистов. Она была уверена, что сделка будет фиктивной. В конце марта суд удовлетворил иск Долиной, сделку признали недействительной. Квартиру вернули Долиной, а покупательница лишилась и денег, и квартиры. Она пытается оспорить решение в Верховном суде.

источник: ЦИАН