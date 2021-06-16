Лаванда стала причиной и семейной ссоры, и конфликта в бизнесе родни из Симферополя и Санкт-Петербурга

Сотрудниками полиции Симферополя в городе Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в краже урожая лаванды у своих деловых партнеров.

В территориальный отдел полиции г. Симферополя по линии «102» обратился 21-летний местный житель и сообщил о краже урожая лаванды. Как рассказал заявитель, он, его отец и его сестра держат бизнес по выращиванию и реализации пряных растений. Приехав в очередной раз на свои поля, он вместе с отцом обнаружил, что сортовые душистые травы, предназначенные для реализации, скошены. На частных угодьях, принадлежащих семье, отсутствовал урожай весом 2,5 тонны. Сумма ущерба составляла более 300 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 27-летняя сестра потерпевшего – соучредительница общего семейного бизнеса.

В ходе допроса подозреваемой сотрудниками полиции установлено, что, не поставив в известность своих напарников, девушка собрала урожай и продала третьим лицами. Присвоив деньги за реализацию, она переехала жить в Санкт-Петербург, где и была задержана оперативниками из Симферополя.

Следователем отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — отметили в полиции.

Сотрудниками полиции также устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению данного преступления.