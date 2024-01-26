Лавандовая ёлка из Крыма имеет шансы попасть в Книгу рекордов России

На Международной выставке-форуме «Россия» подвели итоги дней регионов. Республика Крым получила награду в номинации «Новогодняя Россия» за первую в стране и мире лавандовую ёлку, которую презентовали гостям в рамках тематической декады «Крым. Инвестиции».

Награду вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Всего в номинации «Новогодняя Россия» были отмечены 19 регионов из 89.

Напомним, уникальную лавандовое дерево, сотканное из 15 000 пучков ароматного растения, представили посетителям МВФ «Россия» на стенде региона в рамках «Крымской ёлки Благодарности», которая состоялась 29 декабря. Мероприятие посетила генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Мы просмотрели всю Книгу рекордов России и не нашли в ней ни одной лавандовой ёлки — так что, претендуем, — сказала она.

Наталья Виртуозова подчеркнула неповторимость ёлки и согласилась на предложение представителей Республики Крым создать собственную Книгу рекордов выставки «Россия». Начаться она может именно с крымской лавандовой ёлки.

Необыкновенное новогоднее дерево создали лавандовый фермер из Симферопольского района Инна Шевченко и один из лучших флористов республики Анна Дзюба.

Кроме этого, в рамках «Ёлки Благодарности», Корпорация развития Республики Крым подготовила для гостей множество сюрпризов – от знакомства с крымской Снегурочкой, наряженной в дизайнерское платье из целебных трав, до сертификатов на проживание в лучших курортных комплексах полуострова и тысячи подарков от самого щедрого региона страны.

Фото и материалы: КРРК.