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Лавандовая ёлка из имеет шансы попасть в Книгу рекордов России

Лавандовая ёлка из Крыма имеет шансы попасть в Книгу рекордов России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:53 26.01.2024

На Международной выставке-форуме «Россия» подвели итоги дней регионов. Республика Крым получила награду в номинации «Новогодняя Россия» за первую в стране и мире лавандовую ёлку, которую презентовали гостям в рамках тематической декады «Крым. Инвестиции».

Награду вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Всего в номинации «Новогодняя Россия» были отмечены 19 регионов из 89.

Лавандовая ёлка из Крыма имеет шансы попасть в Книгу рекордов России

Напомним, уникальную лавандовое дерево, сотканное из 15 000 пучков ароматного растения, представили посетителям МВФ «Россия» на стенде региона в рамках «Крымской ёлки Благодарности», которая состоялась 29 декабря. Мероприятие посетила генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Мы просмотрели всю Книгу рекордов России и не нашли в ней ни одной лавандовой ёлки — так что, претендуем, — сказала она.

Наталья Виртуозова подчеркнула неповторимость ёлки и согласилась на предложение представителей Республики Крым создать собственную Книгу рекордов выставки «Россия». Начаться она может именно с крымской лавандовой ёлки.

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Необыкновенное новогоднее дерево создали лавандовый фермер из Симферопольского района Инна Шевченко и один из лучших флористов республики Анна Дзюба.

Кроме этого, в рамках «Ёлки Благодарности», Корпорация развития Республики Крым подготовила для гостей множество сюрпризов – от знакомства с крымской Снегурочкой, наряженной в дизайнерское платье из целебных трав, до сертификатов на проживание в лучших курортных комплексах полуострова и тысячи подарков от самого щедрого региона страны.

Фото и материалы: КРРК.

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