Лечение мигрени: современные методы и рекомендации

Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся значительными головными болями, часто сопровождающееся тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам. Такое состояние может значительно снизить качество жизни человека, решение повседневных задач практически невыполнимо. Лечение мигрени требует комплексного курса лечения, который включает медикаментозную терапию, изменение образа жизни и профилактические меры. В этой статье мы подробно рассмотрим современные методы лечения мигрени и подходы к управлению этим состоянием.

Что такое мигрень и ее виды?

Мигрень — это заболевание, которое отличается от обычной головной боли не только своим развитием, но и характером заболеваний. Приступ мигрени может длиться от нескольких часов до нескольких дней, и в большинстве случаев без необходимости более постепенного изменения.

Основные виды мигрени:

Мигрень без ауры — самый распространённый тип мигрени, который проявляется интенсивной пульсирующей головной болью, локализованной чаще всего с одной стороны головы. Могут усилиться тошнота, рвота, светобоязнь и звуковая чувствительность. Мигрень с аурой — встречается редко, но характеризуется более выраженными симптомами. Аура — это предвестник приступа, возникающий в виде зрительных, сенсорных или речевых явлений за 20–30 минут до начала боли. Например, пациент может увидеть удар светом, проблемы с покачиванием в конечностях или временные проблемы с речью. Хроническая мигрень — если мигрень возникает более 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев, ее считают хронической. Хроническая форма мигрени сильно влияет на качество жизни и требует длительного наблюдения и лечения.

Причины и триггеры мигрени

Несмотря на активное изучение мигрени, точная причина ее возникновения до сих пор полностью не является устойчивой. Считается, что к развитию этого заболевания приводит сочетание генетических, нейрохимических и внешних факторов.

Основные причины мигрени:

Генетическая предрасположенность. У большинства людей, страдающих мигренью, есть родственники с таким же диагнозом. Это указывает на наследственную природу заболевания. Нейрохимические изменения. Мигрень обеспокоена нарушением работы нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на расширение и сужение сосудов мозга. Гормональные изменения. Часто мигрень обостряется у женщин в периоды гормональных изменений — во время менструации, беременности или менопаузы. Это причина воздействия гормонов, таких как эстроген, на сосуды головного мозга.

Мигрень также может провоцироваться внешними триггерами, такими как:

стресс;

нарушения сна (недосыпание или избыток сна);

неправильное питание (длительное голодание, употребление некоторых продуктов);

резкие запахи, запоминающиеся светлые или громкие звуки;

нагрузка;

погодные изменения и перепады атмосферного давления;

алкоголь (особенно красное вино) и кофеин.

Лечение мигрени: медикаментозные методы

Лечение мигрени делится на две основные категории: лечение приступов (острая терапия) и профилактическое лечение. Медикаментозная терапия — это основа лечения мигрени, и для достижения наилучших результатов она должна подбираться индивидуально, с учетом типа мигрени, периодичности приступов и их интенсивности.

1. Лечение приступов мигрени (острая терапия)

Когда приступ мигрени уже начался, основная задача — как можно быстрее снять боль и уменьшить сопутствующие симптомы. Для этого применяются следующие группы препаратов:

Обезболивающие средства (анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП)

Это препараты первой линии, которые используются для лечения легких и умеренных приступов мигрени. К ним относятся:

Ибупрофен;

Аспирин;

Парацетамол;

Напроксен.

Эти лекарства требуют небольших расходов и выплат больным. Однако при частом применении они могут вызывать выраженные выраженные явления, такие как гастрит или язва желудка, поэтому их использование должно быть ограничено.

Триптаны

Триптаны — это специальные препараты, разработанные для лечения мигрени средней и высокой степени тяжести. Они воздействуют на серотониновые рецепторы и сужают расширенные кровеносные сосуды в мозге, что помогает купировать приступ. Наиболее интересные триптаны:

Суматриптан;

Ризатриптан;

Золмитриптан;

Элетриптан.

Триптаны эффективны при раннем приеме, сразу после проявления первых признаков мигрени. Однако они не подходят для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за риска спазмов сосудов.

Противорвотные препараты

Тошнота и рвота — частные спутники мигрени. Для купирования этих симптомов могут применяться противоорвотные средства, такие как метоклопрамид или домперидон. Эти препараты не только снимают тошноту, но и усиливают действие обезболивающих.

Ergotamines

Эрготамины — это еще одна группа препаратов, применяемых для купирования тяжёлых приступов мигрени. Они изображают триптанам, сужая сосуды. Однако из-за риска возникновения таких факторов, как тошнота и рвота, эрготамины используются редко и обычно назначаются пациентам, которым не назначают другие лекарства.

2. Профилактическое лечение мигрени

Если приступы мигрени возникают более четырех раз в месяц или особенно сильны, врач может назначить профилактическую терапию для предотвращения частых приступов. Профилактическое лечение направлено на снижение частоты и частоты мигрени, а также на уменьшение в зависимости от анальгетиков.

Бета-блокаторы

Эти препараты, которые обычно применяются для лечения гипертонии, могут быть эффективны при наличии мигрени. Бета-блокаторы, такие как пропранолол и метопролол, способствуют снижению приступов и их включению в счет изменения артериального давления и напряжения сосудов.

Антидепрессанты

Некоторые антидепрессанты, такие как амитриптилин, также используются для профилактики мигрени. Они регулируют уровень серотонина в мозге, что помогает уменьшить частоту приступов. Антидепрессанты могут быть болезненными для пациентов, у которых мигрень сопровождается тревожными или депрессивными состояниями.

Противоэпилептические препараты

Такие препараты, как топирамат и вальпроевая кислота, применяются для профилактики мигрени. Они уменьшают возбудимость нервных клеток и стабилизируют нейронные цепи, что помогает предотвратить начало приступа.

Кальцитонин-ген-связанный пептид (CGRP) антагонисты

Это новая группа препаратов для профилактики мигрени, которая была разработана на основе открытий в области нейрохимии мозга. Препараты, блокирующие активность CGRP, снижают давление и расширение сосудов, что позволяет предотвратить развитие мигрени. К препаратам относятся эренумаб и галканезумаб.

Немедикаментозные методы лечения мигрени

Помимо медикаментозной терапии, существуют немедикаментозные методы, которые помогают справиться с мигренью и предотвратить ее приступы. Эти подходы могут использоваться в качестве дополнения к лекарствам, а также в качестве самостоятельной терапии для пациентов, у которых наблюдаются легкие формы мигрени.

1. Изменение образа жизни и профилактика триггеров

Основной шаг в управлении мигренью — это появление и избегание триггеров, которые могут спровоцировать приступ. К таким мерам относятся:

соблюдение режима сна;

регулярное питание без пропусков приема пищи;

отказ от продуктов, которые могут провоцировать мигрень (шоколад, кофеин, алкоголь);

избегание стресса и интенсивных физических нагрузок;

защита от яркого света и громких звуков.

Регулярные физические упражнения, такие как йога, плавание или прогулки на свежем воздухе, также могут помочь снизить частоту приступов, улучшить общее состояние организма и регулировать работу сосудов.

2. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Когнитивно-поведенческая терапия может помочь пациентам с мигренью управлять своим состоянием, особенно если частные приступы вызывают тревожное или депрессивное состояние. КПТ помогает выявить стрессовые факторы и изменить негативные модели мышления, которые могут усугублять состояние.

3. Массаж и физиотерапия

Массаж и физиотерапия могут быть полезны при мышечном напряжении, которое также сопровождается мигренью. Некоторые пациенты отмечают улучшение самочувствия после сеансов массажа шейно-воротниковой зоны, что может снизить напряжение в мышцах и улучшить кровообращение.

4. Иглоукалывание

Иглоукалывание — это метод традиционной средней медицины, который чаще всего используется для лечения хронической боли, включая мигрень. Исследования показывают, что регулярные сеансы и глоукалывания могут снизить риск возникновения мигренозных приступов у некоторых пациентов.

5. Биофидбек

Биофидбек — это метод тренировки, который учит пациентов контролировать соблюдение функций организма, таких как мышечное напряжение, сердцебиение и уровень стресса. Этот метод можно использовать для снижения частоты приступов мигрени и контроля над эмоциональными реакциями у больной.

Заключение

Мигрень — это сложное заболевание, которое требует комплексного лечения в индивидуальном порядке. Медикаментозная терапия, включающая анальгетики, триптаны и профилактические препараты, может эффективно справляться с приступами и предотвращать их. Однако для достижения наилучших результатов важно сочетать медикаментозное лечение с изменением образа жизни, использованием немедикаментозных методов и поддержкой со стороны специалистов. Современные методы лечения мигрени позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов и уменьшить частоту приступов.

ВНИМАНИЕ! Перед применением каких-либо лекарственных препаратов или прохождением лечебных процедур — проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!

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