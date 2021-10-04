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Лечить больных коронавирусом - дорого. В Севастополе на пациента в стационаре тратят около 200 тыс. рублей
фото: Anna Shvets (pexels.com)

Лечить больных коронавирусом — дорого. В Севастополе на пациента в стационаре тратят около 200 тыс. рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:07 04.10.2021

При лечении больных в Севастополе, как и во всей стране, применяют 12 версию временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». По словам  директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, сейчас тяжелых больных намного больше, чем в первую и вторую волну, а лечение одного человека в стационаре в среднем обходится в 200 тысяч рублей, если он не тяжелый и не в реанимации.

Одним из осложнений при коронавирусной инфекции является цитокиновый шторм – слишком активная работа иммунной системы, когда организм начинает атаковать сам себя. При таком диагнозе один компонент препарата может обходиться в 60-70 тысяч рублей.

В соответствии с этими рекомендациями на одного больного выделяется:

Из расчёта на 15 дней

  • Лёгкая степень — около 65 000 рублей;
  • Среднетяжёлая степень —  около 250 000 рублей.

Из расчета на 30 дней

  • Тяжёлая степень  — около 600 000 рублей.

Как отмечает главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж, вирус мутирует, пациенты переносят его всё тяжелее – соответственно, медицинским работникам труднее выхаживать пациентов, особенно с сопутствующими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, почек, сердечно-сосудистой системы.

Среди заболевших и, к сожалению, среди умерших чаще стали появляться люди в возрасте младше 60 лет. Единственное действенное средство защиты от коронавируса – вакцинация, которая помогает выработать иммунитет. Стоит отметить, что в преддверии сезона заболеваемости гриппом актуальность прививок от COVID-19 становится ещё более высокой. Дело в том, что пока в Севастополе не было случаев микст-инфекции, и мы не знаем, как поведёт себя грипп в сочетании с коронавирусом. Известно, что такие заболевания тяжело поддаются лечению, и реакции могут быть непредсказуемыми, вплоть до летальных исходов, — говорит Инга Матяж.

Напомним, в Севастополе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Лечить больных коронавирусом - дорого. В Севастополе на пациента в стационаре тратят около 200 тыс. рублей

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