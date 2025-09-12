«Легенда о Карадагском змее» — объект нематериального этнокультурного достояния Крыма

Этому предшествовала большая исследовательская работа: автор заявки провела немало времени в библиотеке, собирая статьи и научно-исследовательские заметки о змее в печатных изданиях, изучила легенду о морском гаде «Чершамбе, обитающем в Отузе» (современная Щебетовка), автобиографический рассказ Всеволода Иванова «Змий» — о встрече с Карадагским змеем 14 мая 1952 года во время отдыха в Коктебеле, записи академика НАНУ Е.Ф. Шнюкова о том, что геолог Промтов видел огромного змея на Карадаге у стены Лагорио.

Ольгой Андрушкевич было собрано много интересных фактов, научно-популярных очерков, зарисовок и исторических свидетельств существования морского чудовища. В своей работе над сбором материалов она взаимодействовала с директором Централизованной библиотечной системы г. Феодосия Оксаной Филатовой и начальником отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Мариной Федоренко.

В сотрудничестве с директором Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Вячеславом Литвином организовала рабочую встречу фольклорно-исследовательской экспедиции Центра народного творчества Республики Крым совместно с сотрудниками Насыпновского центра культуры и досуга, представителями которой была проведена фото- и видеофиксация первоисточников информации о знаменитой крымской легенде. Участники экспедиции записали рассказы научных сотрудников станции, являющихся носителями данного объекта нематериального этнокультурного достояния (данее — НЭД), а также произвели осмотр мест, которые упоминаются в рассказах очевидцев и хранителей легенды.

После тщательной обработки материалов экспедиции заявка о внесении «Легенды о Карадагском змее» была представлена на рассмотрение экспертному совету при министерстве культуры Республике Крым по оценке и отбору объектов НЭД. По итогам работы экспертного совета 18 августа 2025 года министерством культуры Республики Крым был издан приказ о включении объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Крым в реестр, «Легенде о Карадагском змее» (городской округ Феодосия) присвоен реестровый номер КРЫМНЕД-012.

Сотрудники Насыпновского центра культуры и досуга планируют проводить в дальнейшем мероприятия, связанные с легендой о Карадагском змее: тематические лекции, показы видеоматериалов, творческие занятия и выставки.

источник: пресс-служба Правительства РК