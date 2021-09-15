Ленинскому отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев вручил личному составу Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» свидетельство об аттестации на проведение аварийно-спасательных работ. Мероприятие прошло в с. Мысовое, где будет находиться постоянный пост отряда для осуществления патрулирования и оказания помощи на воде. Это 10 отряд в составе региональной спасательной организации.

Ленинский отряд был создан 22 декабря 2020 года распоряжением Совета министров Республики Крым. На вооружении нового спасательного формирования находится 1 специализированный автомобиль, укомплектованный всем необходимым для проведения спасательных работ, 2 плавсредства для оказания помощи на воде. В зоне ответственности спасательного формирования – населенные пункты Ленинского района. Все 17 сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», прошли курс первоначальной подготовки спасателей и получили удостоверения спасателя, — цитирует министра пресс-служба.

Обучение новобранцев проводилось преподавательским составом в соответствии с учебной программой. Основное внимание в учебном процессе уделялось получению знаний и формированию профессиональных компетенций обучаемых по дисциплинам «Противопожарная подготовка», «Топография», «Первая помощь», «Психологическая подготовка», «Горная подготовка», «Экология», «Гражданская оборона», «Радиосвязь» и др.

Сотрудники Ленинского АСО уже успели проявить себя во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с обильным выпадением осадков в ГО Керчь и Ленинском районе. Напомним, в период подтоплений сотрудники Ленинского района ежедневно оказывали помощь жителям пострадавших населенных пунктов.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму