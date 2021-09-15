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Ленинскому аварийно-спасательному отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ

Ленинскому отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:17 15.09.2021

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев  вручил личному составу Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» свидетельство об аттестации на проведение аварийно-спасательных работ. Мероприятие прошло в с. Мысовое, где будет находиться постоянный пост отряда для осуществления патрулирования и  оказания помощи на воде.  Это 10 отряд в составе  региональной спасательной организации.

Ленинский отряд был создан 22 декабря 2020 года распоряжением Совета министров Республики Крым.  На вооружении нового спасательного формирования  находится  1 специализированный автомобиль, укомплектованный всем необходимым для проведения спасательных работ, 2 плавсредства для оказания помощи на воде.  В зоне ответственности спасательного формирования – населенные пункты  Ленинского района.  Все 17 сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», прошли курс первоначальной подготовки спасателей и получили удостоверения спасателя, — цитирует министра пресс-служба.

Обучение новобранцев проводилось преподавательским составом в соответствии с учебной программой.    Основное внимание в учебном процессе уделялось получению знаний и формированию профессиональных компетенций обучаемых по дисциплинам «Противопожарная подготовка», «Топография», «Первая помощь», «Психологическая подготовка», «Горная  подготовка», «Экология», «Гражданская оборона», «Радиосвязь» и др.

Ленинскому аварийно-спасательному отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ Ленинскому аварийно-спасательному отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ Ленинскому аварийно-спасательному отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ Ленинскому аварийно-спасательному отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ

Сотрудники Ленинского АСО  уже успели проявить себя во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с обильным выпадением осадков в ГО Керчь и Ленинском районе.  Напомним, в период подтоплений сотрудники Ленинского района  ежедневно оказывали помощь жителям пострадавших населенных пунктов.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Ленинскому отряду «КРЫМ-СПАС» вручили свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ

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