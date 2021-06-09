Леонид Слуцкий и Константин Затулин удостоены звания «Почётный гражданин Республики Крым»

В рамках пленарного заседания Ливадийского клуба глава крымского парламента Владимир Константинов вручил диплом, нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания «Почётный гражданин Республики Крым» председателю комитета Государственной Думы по международным делам Леониду Слуцкому и первому заместителю главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

По словам Владимира Константинова, награждённые парламентарии оставили свой особый след в новейшей истории полуострова.

Леонид Эдуардович сыграл важную роль в период Крымской весны. Еще до принятия судьбоносных решений, он был здесь, рядом с крымчанами, выразив своим присутствием полную поддержку наших намерений, когда это было очень рискованно. За эти семь лет он проделал огромную работу по развитию народной дипломатии, налаживанию международных связей, организации визитов зарубежных делегаций в Крым. Эта деятельность дает положительный результат, несмотря на отсутствие пока юридического признания полуострова, на уровне сознания людей ситуация постепенно меняется, — подчеркнул он.

Кроме того, спикер рассказал, что Константин Затулин начал борьбу за российский Крым еще задолго до 2014 года.

Он всегда был приверженцем крайней формулы возвращения полуострова в состав Российской Федерации, заявлял об этом неоднократно в рамках подобных заседаний. Мы всегда ему будем благодарны за ту бескомпромиссную и уверенную позицию, которой он придерживался в дни Крымской весны, его роль в этих процессах была очень важна, — уверен глава крымского парламента.

Леонид Слуцкий поблагодарил парламентариев за столь высокую награду и подчеркнул, что испытывает настоящую гордость за свое личное участие в событиях Крымской весны.

Будучи председателем комитета Государственной Думы, вместе с коллегами сделаю все, чтобы продолжать решать проблемы Крыма, родного для каждого из нас после 2014 года, и задачи цивилизационной важности, поставленные Президентом России, в интересах Русского мира и русского языка! — заверил он.

Константин Затулин также выразил слова благодарности за оказанную ему высокую честь.

С детских школьных лет всегда любил и восхищался Крымом, сначала его историей, природой, а затем людьми, в том числе теми, благодаря которым Крым и Севастополь вернулись в родную гавань! — отметил он.

СПРАВКА: Звание «Почётный гражданин Республики Крым» является высшей государственной наградой Республики Крым и присваивается постановлением Государственного Совета Республики Крым за выдающиеся личные заслуги, достигнутые в деле укрепления мира, развития взаимовыгодного сотрудничества, в государственной, научно-технической, общественной, благотворительной деятельности, в области культуры, способствовавшие социально-экономическому и духовному развитию Республики Крым, повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.