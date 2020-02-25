«Лес поколений»: в Севастополе высадили свыше 300 саженцев хвойных пород

В память о защитниках Севастополя на территории парка мемориального комплекса «Сапун-гора» высадили 303 саженца крымской сосны к годовщине Великой Победы. В рамках акции «Лес поколений» объединились сотрудники всех подразделений Росгвардии Севастополя – спецподразделения ОМОН «Беркут», СОБР «Сокол», вневедомственной охраны, Управления координации деятельности подразделений. Вместе с судьями, волонтёрами, местными жителями, школьниками и представителями местных властей, Росгвардейцы собрались именно в этом месте, не случайно — Сапун-Гора была ключевой оборонительной позицией на подступах к городу, где шли самые кровопролитные бои во время второй обороны города.

Уже стало доброй традицией, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии принимают участие в подобных мероприятиях. Высаживая деревца каждый из них осознает значимость мероприятия. Пройдут годы, посаженные хрупкие саженцы превратятся в красивые, сильные сосны, хранящие память о Героях Великой Отечественной Войны, напоминая об их бессмертном подвиге, — цитирует пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю начальника Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенанта Степана Гайдаржийского.

Каждое высаженное дерево посвящено выдающемуся человеку – Герою Советского Союза. 294 бойца: простых солдат, матросов и офицеров получили это высшее звание за оборону и освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 9 из этих людей были коренными жителями города. В их память в рамках акции высадили дополнительные деревья.

Это не только военно-патриотическая акция и воспитание молодых бойцов. Что немаловажно, – это лёгкие нашего города. Так или иначе, любая посадка деревьев – всегда пойдёт в плюс, — отмечает заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю подполковник полиции Денис Михайленко.

В 2009 году именно в этом районе Сапун-горы случился пожар, из-за которого существенно поредел лес. 25 гектаров тогда полностью выгорело. Поэтому акция не только памятная, но и несёт в себе практическую пользу – восстановление зелёного массива.

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, по всей России будет посажено около 7 миллионов деревьев.

Фото: Денис Михайленко