«Летать» по крымским дорогам не надо. Спасатели рассказали о ДТП на извилистой трассе «Алушта – Судак»

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в ликвидации ДТП на автодороге «Алушта – Судак». Это авария произошла на горной, извилистой, «самой крымской» трассе еще в пятницу днем, но итог ее поучителен.

Водитель автомобиля BMW-М5 явно переоценил свои навыки и возможности авто. На полной скорости иномарка не вписалась в поворот в районе мыса Чобан-Куле, близ села Морское. Машину, в буквальном смысле, выкинуло с горки на пляж.

По прибытии на место дорожно-транспортного происшествия стало известно, что водитель а/м BMW-М5 двигаясь со стороны г. Алушта в направлении г. Судак, на 57 км+200 м а/д Алушта-Судак- Феодосия, в результате не соблюдения скоростного режима на опасном участке дороги, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля за пределы проезжей части дороги на пляж, с последующим опрокидыванием на крышу, — сообщили в МЧС РК.

Спасателями был проведен комплекс аварийно-спасательных работ, направленных на ликвидацию последствий аварии. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира, которым была оказана доврачебная помощь. В полном составе «экипаж» BMW госпитализирован.

Предварительно, причина ДТП – превышение допустимой скорости и… незнание крымских дорог, тем более, таких не простых, как «Алушта – Судак».

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными. Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Фото: МЧС РК.