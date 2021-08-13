Летние потопы в Крыму признаны чрезвычайной ситуацией федерального уровня реагирования

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. Сергей Аксёнов обратился к Евгению Зиничеву с просьбой о признании ситуации, сложившейся в Крыму в июне-июле текущего года с подтоплением, как чрезвычайной природного характера федерального уровня реагирования. В свою очередь, Евгений Зиничев заявил о поддержке и признании чрезвычайной ситуации как ЧС федерального уровня.

Также в ходе совещания Сергей Аксёнов озвучил доклад о ситуации в Республике Крым с ЧС в связи с подтоплением в июне-июле. Всего было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях Республики Крым. В общем, в зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов, 74 социально значимых объекта. Повреждено 30 мостов, участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км. Общее количество пострадавших граждан – 4 082 человека, из них 2 погибло, 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести, один человек пропал без вести.

Глава РК доложил о ходе работ по ликвидации последствий ЧС в Республике, возмещению убытка пострадавшим гражданам. В частности, в 9 пунктах временного размещения в общем находились 251 человек, в том числе 35 детей. Из общего количества пострадавших граждан 867 человек понесли частичную утрату имущества первой необходимости, 1 692 человека понесли полную утрату имущества первой необходимости. В общей сложности около 3 500 человек получили единовременную материальную помощь.

Сергей Аксёнов проинформировал, что 17 июня 2021 года в Республике Крым была введена чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня реагирования. Из республиканского бюджета на ликвидацию последствий ЧС было выделено 272 млн. рублей, проведена оценка причиненного стихией ущерба.

По поручению Правительства Российской Федерации, Вице-премьера Марата Хуснуллина была произведена оценка причиненного ущерба, размер ущерба согласовывается с федеральными органами власти. На данный момент предварительно согласован с федеральным центром ущерб в 4,7 млрд рублей. Работа по подсчету ущерба продолжается, — сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о ситуации с подтоплением в Керчи и Ленинском районе в настоящее время.

Ситуация на контроле. Дополнительно прикомандированы сотрудники из Ростовской и Тульской области, спасибо огромное, группировка сил и средств достаточная для того, чтобы все задачи сегодня решить. Люди все с вечера были предупреждены, по городу Керчи у нас штормовое предупреждение на 2 дня, ожидаем выпадение осадков до 70 мм, — отметил Глава РК.