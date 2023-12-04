Летний кинотеатр на пляже Учкуевка и грантовый, и капитальный… но не совсем законный

По материалам прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя суд оштрафовал оператора пляжа «Учкуевка» за незаконную эксплуатацию капитальной постройки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что на указанной территории находится самовольно построенное нежилое здание, которое в соответствии с распоряжением Правительства города Севастополя должно быть снесено государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы». Вместе с тем, до настоящего времени демонтаж постройки не произведен.

В 2023 году общество с ограниченной ответственностью «СевКвадро», которое является оператором пляжа «Учкуевка», получило грант в форме субсидии из бюджета города Севастополя на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На денежные средства гранта коммерческая организация переоборудовала указанную самовольную постройку, установила в ней телевизионный экран и в июне 2023 года начала ее использование в качестве летнего кинотеатра без разрешения на ввод капитального объекта в эксплуатацию, — говорится в сообщении.