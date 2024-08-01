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«Летняя классика»: хотели подъехать к пляжу на авто и… застряли в песке. Пришлось звать «КРЫМ-СПАС»

«Летняя классика»: хотели подъехать к пляжу на авто и… застряли в песке. Пришлось звать «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:55 01.08.2024

Днем 31 июля в МЧС поступила информация о том, что в с. Золотом, в районе Генеральских пляжей легковой автомобиль застрял в песке. К месту вызова направилась дежурная смена Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии выяснилось, что легковой автомобиль «KIA» съехал с дороги и застрял в пешке. Спасатели с использованием лебедки эвакуировали транспортное средство на дорогу с твердым покрытием. Как выяснилось, семейная пара с ребенком приехали на отдых к морю, спустились на машине к пляжу, а обратно выехать не смогли, поскольку автомобиль легковой и не предназначен для езды по такому рельефу местности, — рассказали в МЧС РК.

"Летняя классика": хотели подъехать к пляжу на авто и... застряли в песке. Пришлось звать "КРЫМ-СПАС"

Ситуация для Крыма — не редкая в курортный сезон. Как избежать подобных неприятностей? Во-первых, помнить о водоохранной зоне и о том, что не всякий пляж — автокемпинг. А во-вторых, адекватно оценивать возможности своего авто и свои водительские навыки. И будет вам отдых.

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"Летняя классика": хотели подъехать к пляжу на авто и... застряли в песке. Пришлось звать "КРЫМ-СПАС"

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