Лето: жара и духота… Специалисты призывают поддерживать сердечно-сосудистую систему

Поддержка сердечно-сосудистой системы, отмечают специалисты, максимально актуальна в летний период, когда повышенные температуры и физическая активность могут значительно увеличивать нагрузку на сердце. Существует ряд моментов, которые стоит держать в центре внимания, чтобы здоровье не подводило в жаркий сезон. Да — с одной стороны — это определённые препараты (консультируйтесь с врачом, подбирая их в каждом конкретном случае!), а с другой стороны — это элементарные правила поведения, с учётом которых стоит выстраивать свою летнюю каждодневность.
Препараты
Вот несколько препаратов, которые направлены на поддержку сердечно-сосудистой деятельности:
Кардиомагнил
- действующее вещество: ацетилсалициловая кислота и магния гидроксид.
- назначение: антиагрегантное средство, предотвращающее образование тромбов. Ацетилсалициловая кислота снижает риск тромбообразования, а магния гидроксид защищает слизистую оболочку желудка от раздражающего действия кислоты.
- показания к приему Кардиомагнила: профилактика инфаркта миокарда, тромбозов, ишемической болезни сердца.
Аспирин Кардио
- действующее вещество: ацетилсалициловая кислота.
- назначение: антиагрегантное средство, используемое для профилактики тромбообразования. Отличие в дозировке и форме выпуска.
- показания: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.
Предуктал МВ
- действующее вещество: вриметазидин.
- назначение: антиангинальное средство, улучшающее метаболизм миокарда, особенно в условиях гипоксии. Повышает устойчивость сердца к недостатку кислорода.
- показания: ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии.
Рибоксин
- действующее вещество: иносин.
- назначение: улучшает энергетический обмен в клетках сердца, способствует нормализации ритма сердца, улучшает коронарное кровообращение.
- показания: ишемическая болезнь сердца, аритмии, миокардиты.
Панангин
- действующее вещество: магния аспарагинат и калия аспарагинат.
- назначение: препарат для нормализации электролитного баланса, улучшает работу сердца, особенно при недостатке магния и калия, которые важны для нормальной функции сердечной мышцы.
- показания: лечение и профилактика гипокалиемии и гипомагниемии, поддержка сердечной деятельности.
Магнерот
- действующее вещество: магния оротат.
- назначение: препарат магния, используемый для нормализации метаболизма в сердечной мышце, способствует улучшению кровообращения и снижению риска аритмий.
- показания: лечение и профилактика дефицита магния, который может приводить к сердечным нарушениям.
ВАЖНО!!! Перед началом приема любых препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Самолечение может быть опасным, особенно для людей с хроническими заболеваниями сердца или при наличии других серьезных проблем со здоровьем.
Ешь, пей, двигайся, не нервничай
И несколько рекомендаций, как можно поддержать свою сердечно-сосудистую систему в этот период с точки зрения образа жизни:
Правильное питание
- увеличьте потребление свежих фруктов и овощей: они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца. Особенно полезны ягоды, цитрусовые, шпинат, брокколи.
- снижайте потребление соли: избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Заменяйте соль специями и травами.
- избегайте жирной и жареной пищи: предпочитайте полезные жиры, такие как омега-3, которые содержатся в рыбе (лосось, скумбрия) и орехах.
- увлажнение: употребляйте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может негативно повлиять на кровообращение и увеличить нагрузку на сердце.
Физическая активность
- умеренная физическая нагрузка: регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, помогают укрепить сердце и улучшить кровообращение. Важно избегать чрезмерных нагрузок, особенно в жару.
- распределение нагрузки: уделяйте внимание утренним или вечерним часам для тренировок, когда температура воздуха ниже. Не занимайтесь на улице в полдень, когда солнце наиболее активно.
- растяжка и дыхательные упражнения: йога, пилатес и другие виды упражнений, сочетающие движение и дыхание, помогают улучшить циркуляцию крови и поддерживать сердечно-сосудистую систему.
Контроль веса
- поддержание нормального веса: лишний вес увеличивает нагрузку на сердце. Следите за калорийностью пищи и занимайтесь физическими упражнениями, чтобы поддерживать здоровый вес.
Снижение стресса
- техники релаксации: медитация, глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация помогают снизить уровень стресса, который может негативно сказываться на здоровье сердца.
- достаточный сон: недостаток сна может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Стремитесь к 7-8 часам сна каждую ночь.
Нивелирование вредных привычек
- ограничьте потребление алкоголя: алкоголь в больших количествах может повышать артериальное давление и негативно сказываться на работе сердца.
- отказ от курения: курение — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения значительно снижает этот риск.
Контроль артериального давления и уровня холестерина
- регулярные проверки: контролируйте свое артериальное давление и уровень холестерина, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. При необходимости обращайтесь к врачу для корректировки лечения.
Адекватное охлаждение
- избегайте перегрева: одевайтесь по погоде, избегайте длительного пребывания на солнце, используйте кондиционеры или вентиляторы, чтобы предотвратить перегрев и избыточное потоотделение.
- охлаждающие напитки: пейте прохладные, но не ледяные напитки. Избегайте кофе и энергетических напитков, которые могут повышать давление и частоту сердечных сокращений.
Эти меры помогут снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему в летний период и поддержать здоровье вашего сердца.
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