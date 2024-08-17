Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Лето: жара и духота… Специалисты призывают поддерживать сердечно-сосудистую систему
актуально в республике
Лето: жара и духота… Специалисты призывают поддерживать сердечно-сосудистую систему

Лето: жара и духота… Специалисты призывают поддерживать сердечно-сосудистую систему

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:51 17.08.2024

Поддержка сердечно-сосудистой системы, отмечают специалисты, максимально актуальна в летний период, когда повышенные температуры и физическая активность могут значительно увеличивать нагрузку на сердце. Существует ряд моментов, которые стоит держать в центре внимания, чтобы здоровье не подводило в жаркий сезон. Да — с одной стороны — это определённые препараты (консультируйтесь с врачом, подбирая их в каждом конкретном случае!), а с другой стороны — это элементарные правила поведения, с учётом которых стоит выстраивать свою летнюю каждодневность.

Препараты

Вот несколько препаратов, которые направлены на поддержку сердечно-сосудистой деятельности:

Кардиомагнил

  • действующее вещество: ацетилсалициловая кислота и магния гидроксид.
  • назначение: антиагрегантное средство, предотвращающее образование тромбов. Ацетилсалициловая кислота снижает риск тромбообразования, а магния гидроксид защищает слизистую оболочку желудка от раздражающего действия кислоты.
  • показания к приему Кардиомагнила: профилактика инфаркта миокарда, тромбозов, ишемической болезни сердца.

Аспирин Кардио

  • действующее вещество: ацетилсалициловая кислота.
  • назначение: антиагрегантное средство, используемое для профилактики тромбообразования. Отличие в дозировке и форме выпуска.
  • показания: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.

Предуктал МВ

  • действующее вещество: вриметазидин.
  • назначение: антиангинальное средство, улучшающее метаболизм миокарда, особенно в условиях гипоксии. Повышает устойчивость сердца к недостатку кислорода.
  • показания: ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии.

Рибоксин

  • действующее вещество: иносин.
  • назначение: улучшает энергетический обмен в клетках сердца, способствует нормализации ритма сердца, улучшает коронарное кровообращение.
  • показания: ишемическая болезнь сердца, аритмии, миокардиты.

Панангин

  • действующее вещество: магния аспарагинат и калия аспарагинат.
  • назначение: препарат для нормализации электролитного баланса, улучшает работу сердца, особенно при недостатке магния и калия, которые важны для нормальной функции сердечной мышцы.
  • показания: лечение и профилактика гипокалиемии и гипомагниемии, поддержка сердечной деятельности.

Магнерот

  • действующее вещество: магния оротат.
  • назначение: препарат магния, используемый для нормализации метаболизма в сердечной мышце, способствует улучшению кровообращения и снижению риска аритмий.
  • показания: лечение и профилактика дефицита магния, который может приводить к сердечным нарушениям.

ВАЖНО!!! Перед началом приема любых препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Самолечение может быть опасным, особенно для людей с хроническими заболеваниями сердца или при наличии других серьезных проблем со здоровьем.

Ешь, пей, двигайся, не нервничай

И несколько рекомендаций, как можно поддержать свою сердечно-сосудистую систему в этот период с точки зрения образа жизни:

Правильное питание

  • увеличьте потребление свежих фруктов и овощей: они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца. Особенно полезны ягоды, цитрусовые, шпинат, брокколи.
  • снижайте потребление соли: избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Заменяйте соль специями и травами.
  • избегайте жирной и жареной пищи: предпочитайте полезные жиры, такие как омега-3, которые содержатся в рыбе (лосось, скумбрия) и орехах.
  • увлажнение: употребляйте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может негативно повлиять на кровообращение и увеличить нагрузку на сердце.

Физическая активность

  • умеренная физическая нагрузка: регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, помогают укрепить сердце и улучшить кровообращение. Важно избегать чрезмерных нагрузок, особенно в жару.
  • распределение нагрузки: уделяйте внимание утренним или вечерним часам для тренировок, когда температура воздуха ниже. Не занимайтесь на улице в полдень, когда солнце наиболее активно.
  • растяжка и дыхательные упражнения: йога, пилатес и другие виды упражнений, сочетающие движение и дыхание, помогают улучшить циркуляцию крови и поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Контроль веса

  • поддержание нормального веса: лишний вес увеличивает нагрузку на сердце. Следите за калорийностью пищи и занимайтесь физическими упражнениями, чтобы поддерживать здоровый вес.

Снижение стресса

  • техники релаксации: медитация, глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация помогают снизить уровень стресса, который может негативно сказываться на здоровье сердца.
  • достаточный сон: недостаток сна может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Стремитесь к 7-8 часам сна каждую ночь.

Нивелирование вредных привычек

  • ограничьте потребление алкоголя: алкоголь в больших количествах может повышать артериальное давление и негативно сказываться на работе сердца.
  • отказ от курения: курение — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения значительно снижает этот риск.

Контроль артериального давления и уровня холестерина

  • регулярные проверки: контролируйте свое артериальное давление и уровень холестерина, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. При необходимости обращайтесь к врачу для корректировки лечения.

Адекватное охлаждение

  • избегайте перегрева: одевайтесь по погоде, избегайте длительного пребывания на солнце, используйте кондиционеры или вентиляторы, чтобы предотвратить перегрев и избыточное потоотделение.
  • охлаждающие напитки: пейте прохладные, но не ледяные напитки. Избегайте кофе и энергетических напитков, которые могут повышать давление и частоту сердечных сокращений.

Эти меры помогут снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему в летний период и поддержать здоровье вашего сердца.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.