Лето: жара и духота… Специалисты призывают поддерживать сердечно-сосудистую систему

Поддержка сердечно-сосудистой системы, отмечают специалисты, максимально актуальна в летний период, когда повышенные температуры и физическая активность могут значительно увеличивать нагрузку на сердце. Существует ряд моментов, которые стоит держать в центре внимания, чтобы здоровье не подводило в жаркий сезон. Да — с одной стороны — это определённые препараты (консультируйтесь с врачом, подбирая их в каждом конкретном случае!), а с другой стороны — это элементарные правила поведения, с учётом которых стоит выстраивать свою летнюю каждодневность.

Препараты

Вот несколько препаратов, которые направлены на поддержку сердечно-сосудистой деятельности:

Кардиомагнил

действующее вещество: ацетилсалициловая кислота и магния гидроксид.

назначение: антиагрегантное средство, предотвращающее образование тромбов. Ацетилсалициловая кислота снижает риск тромбообразования, а магния гидроксид защищает слизистую оболочку желудка от раздражающего действия кислоты.

показания к приему Кардиомагнила: профилактика инфаркта миокарда, тромбозов, ишемической болезни сердца.

Аспирин Кардио

действующее вещество: ацетилсалициловая кислота.

назначение: антиагрегантное средство, используемое для профилактики тромбообразования. Отличие в дозировке и форме выпуска.

показания: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.

Предуктал МВ

действующее вещество: вриметазидин.

назначение: антиангинальное средство, улучшающее метаболизм миокарда, особенно в условиях гипоксии. Повышает устойчивость сердца к недостатку кислорода.

показания: ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии.

Рибоксин

действующее вещество: иносин.

назначение: улучшает энергетический обмен в клетках сердца, способствует нормализации ритма сердца, улучшает коронарное кровообращение.

показания: ишемическая болезнь сердца, аритмии, миокардиты.

Панангин

действующее вещество: магния аспарагинат и калия аспарагинат.

назначение: препарат для нормализации электролитного баланса, улучшает работу сердца, особенно при недостатке магния и калия, которые важны для нормальной функции сердечной мышцы.

показания: лечение и профилактика гипокалиемии и гипомагниемии, поддержка сердечной деятельности.

Магнерот

действующее вещество: магния оротат.

назначение: препарат магния, используемый для нормализации метаболизма в сердечной мышце, способствует улучшению кровообращения и снижению риска аритмий.

показания: лечение и профилактика дефицита магния, который может приводить к сердечным нарушениям.

ВАЖНО!!! Перед началом приема любых препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Самолечение может быть опасным, особенно для людей с хроническими заболеваниями сердца или при наличии других серьезных проблем со здоровьем.

Ешь, пей, двигайся, не нервничай