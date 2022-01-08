«Левые» Германии требуют от властей Украины «отказаться от военных угроз в отношении Крыма»

Глава представительства фракции «Левых» в комитете по международным делам Бундестага Севим Дагделен заявила, что Украина должна отказаться от варианта «военного решения вопроса Донбасса» и «отказаться от военных угроз в отношении Крыма». Соответствующее сообщение размещено на сайте партии.

Правительство Германии призвано поддержать американо-российские переговоры и, со своей стороны, исключить расширение НАТО, как в 2008 году. В то же время надо дать понять украинскому правительству, что любое военное решение конфликта в Донбассе должно быть исключено, как и всякая военная угроза в отношении Крыма, — цитирует сообщение РИА Новости .

Немецкие «Левые» также призвали власти Украины разобраться с дискриминацией русскоязычного населения страны и с давлением на оппозиционные телеканалы.

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