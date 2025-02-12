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Лифтовое хозяйство Севастополя хотят перевести на использование отечественного оборудования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Лифтовое хозяйство Севастополя хотят перевести на использование отечественного оборудования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:51 12.02.2025

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева состоялось межведомственное совещание по теме соблюдения требований законодательства по установке и эксплуатации лифтов.

В совещании приняли участие и. о. заместителя губернатора Дмитрий Галкин, начальник главного управления государственного жилищного надзора Илья Полтавский, представители органов исполнительной власти Севастополя, застройщики и руководители специализированных организаций по монтажу и техническому обслуживанию лифтового оборудования в регионе.

Цель мероприятия – проанализировать текущее состояние лифтов в жилых домах, рассмотреть проблемные вопросы, связанные с ремонтом лифтового оборудования иностранного производства.

В ходе деловой встречи детально рассмотрен опыт использования отечественного и импортного лифтового оборудования.

Как показала практика, в случае выхода из строя импортных лифтовых запчастей процесс их замены может занять до 6 месяцев. В то же время заводы Российской Федерации в аналогичных ситуациях предлагают более оптимальные сроки решения проблемы.

У нас в стране есть примеры заводов, которые осуществляют поставку лифтов в срок от 45 до 60 дней, а оборудование запасных частей для капитального ремонта – от 6 до 15 дней. Учитывая данные сроки и положительный опыт использования отечественных лифтов, всем застройщикам рекомендовано отдавать предпочтение российским производителям лифтового оборудования, –  цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Илью Полтавского.

Руководители строительных компаний положительно отметили опыт взаимодействия с российскими поставщиками и отдельно отметили, что уже сейчас в строящихся многоквартирных домах Севастополя в абсолютном большинстве предусмотрено лифтовое оборудование отечественного производства.

Узнайте больше:  Более 5000 девятиклассников Севастополя проходят итоговое собеседование

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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