Ликбез: чем вспомогательная постройка отличается от основной и почему это важно знать

Еще один правовой пробел в области недвижимости был восполнен постановлением Правительства РФ в мае этого года. Речь идет, отмечают эксперты Мира Квартир, о вспомогательных строениях, статус которых долгое время не был определен законодательством. Посмотрим, что изменится после вступления в силу этого нормативного акта.

Термин есть, а описания нет

Термин «вспомогательные сооружения» уже давно присутствует в законодательных актах, но до сих пор не был конкретизирован. С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2028 года будут действовать четкие характеристики, по которым строения и сооружения можно будет отнести к вспомогательным. Для этого достаточно, чтобы объект недвижимости соответствовал хотя бы одному из критериев.

И самый распространенный из них – когда сооружение строится на одном земельном участке с основным зданием. Также оно будет отнесено к вспомогательным, если его строительство предусмотрено проектной документацией, подготовленной применительно к основному объекту, и предназначено для обслуживания основного объекта.

Вторым критерием является условие, когда сооружение строится в целях обеспечения эксплуатации основного объекта. Оно не должно быть особо опасным, технически сложным и уникальным. Площадь объекта не должна превышать 1500 кв. м, а для его размещения не нужно устанавливать санитарно-защитные зоны. При этом не обязательно, чтобы сооружение находилось на соседнем или смежном участке. Достаточно, чтобы оно было технологически связано с основным зданием.

Третий критерий предполагает, что такое сооружение находится на участке для ИЖС, ЛПХ, для блокированной жилой застройки (таунхаусы), либо для ведения садоводства. Это может быть сарай, баня, теплица, навес, погреб, колодец или другая хозяйственная постройка для удовлетворения бытовых нужд в соответствии с назначением участка. При этом оно должно быть не больше трех этажей и не выше 20 метров.

Нормальные герои всегда идут в обход

Причиной появления таких критериев стала неопределенность, в результате которой возникают многочисленные судебные споры по определению, является ли сооружение вспомогательным или нет. Дело в том, что постановка на учет основного и вспомогательного объектов происходит по-разному.

Чтобы оформить вспомогательный объект, достаточно воспользоваться упрощенной системой постановки на кадастровый учет и регистрации права. Для этого не требуется выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Соответственно, направлять уведомления о начале и завершении строительства тоже не нужно.

Регистрация вспомогательного объекта производится по декларации на основании его технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором планируется его возведение, или документа, подтверждающего возможность размещения соответствующих объектов без предоставления земельного участка или установления сервитута.

Эта возможность, с одной стороны, привела к появлению случаев, когда нечистоплотные собственники в массовом порядке регистрируют основные объекты как вспомогательные, чтобы не платить налоги. А с другой – к злоупотреблению надзорных органов и органов власти, которые оказывают чрезмерное давление на субъекты предпринимательства ради коррупционных целей или бюрократии.

И даже нет налогов

Проходит немало времени и судебных дел, прежде чем высшие органы исполнительной и законодательной власти начинают разбираться в каждом таком вопросе. Законодательство новой России за истекшие тридцать с небольшим лет еще только начинает формироваться. Важно, чтобы каждый подобный момент не остался без внимания.

Необходимо соблюсти баланс интересов. С одной стороны, порядок регистрации вспомогательных сооружений должен и дальше оставаться упрощенным, а с другой – они не должны быть причиной техногенных происшествий, приводящих к разрушению основных зданий и человеческим жертвам.

Кроме того, каждое вспомогательное сооружение должно быть в обязательном порядке зарегистрировано. Закон и так позволяет это делать практически в уведомительном порядке. Поэтому собственник должен исполнить свои обязательства перед государством и поставить подобное здание на учет. А не ждать, пока его приведут за ручку.

Тем более что владельцы вспомогательных сооружений освобождены от уплаты налога на имущество с такой постройки, если она в собственности одна, в налоговой инспекции оформлена соответствующая льгота и ее площадь не превышает 50 кв. м.

Кроме того, органы муниципальных образований имеют полномочия расширить условия применения льготы. Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек. А такие постройки, как теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и другие подобные, вообще не регистрируются и не являются объектом налогообложения.

источник: Мир Квартир

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