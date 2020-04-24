Ликбез: что делать, если возникли проблемы с личным кабинетом ПФР или порталом госуслуг?

Сотрудники ПФР в Севастополе отмечают: если у пользователей возникают проблемы с доступом в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, необходимо обращаться в техподдержку сайта www.es.pfrf.ru (опция «Обращение в техническую поддержку» размещена внизу страницы Личного кабинета гражданина).

В случае возникновения проблем с получением услуг в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (заполнение заявления, предоставление документов) необходимую информацию можно получить на сайте ПФР в разделе «Центр консультирования» , в котором представлена база знаний по услугам и сервисам ПФР, — дают рекомендации специалисты ведомства.

Также за консультациями можно обращаться в федеральный контакт-центр 8-800-250-8-800 либо по телефонам горячих линий:

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31;

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.

В случае возникновения проблем с доступом в Личный кабинет на портале госуслуг www.gosuslugi.ru необходимо обращаться в техподдержку портала (опция «Поддержка» размещена вверху стартовой страницы). Если возникают проблемы с получением услуг на портале www.gosuslugi.ru, необходимо обращаться в ситуационный центр электронного правительства 8-800-200-21-39.