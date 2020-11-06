Ликбез: что нужно знать о ежемесячной выплате из материнского капитала

Напомним, семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала (МСК).

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В Севастополе в 2020 году он составляет 12 094,00 рубля, — отмечают в специалисты Отделения ПФР в Севастополе.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;

второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;

размер дохода на каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года. Для жителей Севастополя эта сумма составляет 24762,00.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любую Клиентскую службу ПФР лично, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f), портал gosuslugi.ru или в любое отделение МФЦ. Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и еще пять рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления». Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.

При обращении в клиентскую службу ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка владельцем сертификата представляются сведения о доходах членов семьи, а также документы, подтверждающие эти сведения, к числу которых относится справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи.

Обращаем внимание, что с апреля 2020 года изменился принцип расчёта периода, за который семья предоставляет сведения о доходах. Данные по-прежнему нужны за 12 месяцев, однако отсчёт указанного периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – в ноябре 2020 года. По новым нормам нужно вернуться на шесть месяцев назад и взять предшествующие 12 месяцев. То есть представить сведения о доходах членов семьи за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, — подчёркивают специалисты.

ВАЖНО! Выплаты автоматически продлеваются без предоставления каких-либо справок тем семьям, в которых второму ребёнку c 1 октября 2020 года исполнится один или два года. Автоматическое продление выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать по 1 марта 2021 года.

*Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 345-ФЗ “О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»