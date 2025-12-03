Ликбез для севастопольцев: что делать, если вы не согласны с результатом проведения комплексных кадастровых работ?

С 2018 года на территории Севастополя активно проводятся комплексные кадастровые работы (ККР), направленные на наполнение реестра недвижимости полными и точными данными. Этот процесс играет ключевую роль в уточнении информации об объектах недвижимости, включая проверку границ, площадей и других характеристик. Что делать, если вы получили уведомление о проведении этих работ? Что такое комплексные кадастровые работы? И что делать, если вы не согласны с результатом их проведения?

Комплексные кадастровые работы представляют собой централизованный процесс, который охватывает объекты недвижимости, расположенные в одном или нескольких смежных кадастровых кварталах. Целью ККР является создание актуального и достоверного кадастрового учета, что, в свою очередь, способствует более эффективному управлению земельными ресурсами. Работы проводятся за счет государственных средств, поэтому собственникам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах на межевание своих земельных участков.

Если вы получили уведомление о проведении комплексных кадастровых работ, это означает, что ваш объект недвижимости находится на территории, где проводятся данные мероприятия.

Шаг 1: Удостоверьтесь в подлинности уведомления, оно поступает собственникам посредством портала «Госуслуги».

Шаг 2: Следите за ходом работ. После завершения ККР публикуются проекты карта-планов территорий. Ознакомление с этими документами поможет вам понять, какие изменения могут быть внесены в кадастровые данные вашего участка. На территории города федерального значения Севастополя уполномоченными органом на утверждение карты-плана территории является Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Шаг 3: Что делать, если вы не согласны с новыми границами?

Если у вас есть возражения по поводу границ, указанных в карта-планах, вы можете подать письменные возражения для рассмотрения на согласительной комиссии в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. В вашем возражении обязательно укажите свои данные, кадастровый номер участка и обоснование несогласия.

Шаг 4: Что делать, если в результате выполнения ККР допущена ошибка?

В течение гарантийного срока (3 года) исполнитель обязан за свой счет произвести все необходимые мероприятия по устранению ошибок, допущенных при проведении ККР.

Важно отметить, что в уведомлении о проведении ККР указаны контакты исполнителя кадастровых работ, включая телефон и электронную почту. Не стесняйтесь обращаться к ним с вопросами или уточнениями. Это поможет вам лучше понять процесс и быть в курсе всех изменений. Комплексные кадастровые работы являются важным инструментом для создания точного реестра недвижимости. Собственникам важно быть внимательными и активно участвовать в процессе, чтобы защитить свои права и интересы, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

