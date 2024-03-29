Ликбез: документы, на основании которых банк должен выдавать наследникам наследственное имущество﻿

В связи с обращением по вопросу о документах, на основании которых банк должен выдавать наследникам наследственное имущество в случае, когда после заключения соглашения о разделе наследственного имущества наследникам были выданы свидетельства о праве на наследство, в которых указаны размеры долей в наследственном имуществе, не соответствующие размерам долей, определенным в соответствующем соглашении (и/или содержится разная информация о составе наследства), Федеральная нотариальная палата сообщает следующее.
В дополнение к разъяснениям, содержащимся в письме Федеральной нотариальной палаты от 26.12.2023 N 9932/06-06, представляется возможным обратить внимание на то, что единственным документом, подтверждающим право на указанное в нем движимое имущество, является свидетельство о праве на наследство. Именно на основании этого документа банк должен выдавать наследникам наследственное имущество.
<Письмо> ФНП от 26.03.2024 N 2435/06-06 <По вопросу о документах, на основании которых банк должен выдавать наследникам наследственное имущество>
источник: КонсультантПЛЮС
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