Ликбез: документы, на основании которых банк должен выдавать наследникам наследственное имущество﻿

В связи с обращением по вопросу о документах, на основании которых банк должен выдавать наследникам наследственное имущество в случае, когда после заключения соглашения о разделе наследственного имущества наследникам были выданы свидетельства о праве на наследство, в которых указаны размеры долей в наследственном имуществе, не соответствующие размерам долей, определенным в соответствующем соглашении (и/или содержится разная информация о составе наследства), Федеральная нотариальная палата сообщает следующее.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Больше по теме: КС не допустил ограничения прав граждан на наследование движимого имущества лиц, проживавших и умерших за пределами РФ﻿ Посуточная сдача жилья в аренду: закон об уточнении ЖК РФ вступит в силу 3 апреля 2024 года﻿ Ничего кроме правды или… почему не стоит лгать нотариусу﻿ С тегами: Нотариальная палата Севастополя Комментарии для сайта Cackle