Ликбез: дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи﻿

Законодательно закреплено право на получение бесплатной юридической помощи многодетными родителями, имеющими трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии его очного обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Также на бесплатную юридическую помощь вправе рассчитывать лица, являющиеся истцами при рассмотрении судами дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Узнайте больше: Президент нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей телепередачи «Имею право»﻿ источник: КонсультантПлюс

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