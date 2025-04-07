Ликбез: дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи﻿

Законодательно закреплено право на получение бесплатной юридической помощи многодетными родителями, имеющими трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии его очного обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Также на бесплатную юридическую помощь вправе рассчитывать лица, являющиеся истцами при рассмотрении судами дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства).
источник: КонсультантПлюс
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