Ликбез: «Гаражная амнистия»-2021. Как оформить в собственность гараж и землю под ним?

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — так называемый закон о «гаражной амнистии». Документ позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать гараж и земельный участок под ним, если права на объект не были установлены ранее.

Новый закон призван урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов, большинство из которых создавалось до введения современных градостроительных норм. Воспользоваться «гаражной амнистией» можно в течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года. GiperNN рассказывает читателям, зачем оформлять гараж в собственность и какой пакет документов придется для этого собрать.

Зачем гаражу правовой статус?

Регистрация права собственности на гараж необходима, чтобы стать полноправным хозяином имущества: на законном основании продавать, дарить или передать по наследству. Также правовой статус поможет избежать возникновения неприятных ситуаций, связанных с потерей недвижимости. Например, государство или владелец земли под гаражом вправе снести неоформленное строение или обязать произвести его демонтаж. Если же участок находится в собственности, он защищен законодательно и забрать его могут только с выплатой компенсации по рыночной стоимости. Такая практика распространена, в частности, при строительстве новых дорог.

Какие гаражи можно зарегистрировать?

Регистрация права собственности необходима только для недвижимого имущества. Является ли ваш гараж таковым, определяет статья 130 Гражданского Кодекса РФ: если строение невозможно переместить без причинения ему вреда, оно считается недвижимостью. А вот металлический гараж или гараж-ракушка не относятся к недвижимым объектам, потому что такие конструкции можно демонтировать, а затем собрать в другом месте. Зарегистрировать их не получится.

Под «гаражную амнистию» попадают:

гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года. С 2005 года в России начал действовать новый Градостроительный кодекс, и право собственности стало регистрироваться сразу после возведения объекта. До этого момента многие гаражи строились без определения правового статуса, хоть и легально. Являясь владельцем фактически, хозяин мог лишиться имущества в любой момент.

одноэтажные гаражи, без жилого помещения. Строения могут входить в гаражный кооператив или быть отдельно стоящими капитальными постройками.

гаражи, которые суд не признал самовольными постройками.

Законом учтены и некоторые нюансы, которые не станут препятствием для оформления права собственности. Вы сможете зарегистрировать гараж, даже если:

он имеет общие стены с соседними гаражами;

гаражный кооператив перестал существовать;

гражданин, у которого был приобретен гараж, умер или о нем ничего не известно;

земля под гаражом не оформлена.

Собираем необходимые документы

Проверьте у себя наличие документов, подтверждающих, что вы являетесь владельцем гаража. Подойдут старый техпаспорт, бумаги на подключение к инженерным сетям, платежки за свет или документы о наследстве, решение органов власти о предоставлении земельного участка, решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или общего собрания гаражного кооператива и т. д. Даже если их не было в принципе или они не сохранились, это не значит, что вы не сможете оформить гараж по «амнистии». Региональные власти наделены полномочиями определить другие документы для подтверждения факта владения: каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Закон также предусматривает содействие органов местного самоуправления, которые помогут организовать встречи с представителями гаражных кооперативов, проанализировать архивы и собрать необходимые бумаги.

Как оформить участок под гаражом?

Чтобы оформить гараж в собственность, земельный участок под ним должен стоять на кадастровом учете. Данные о вашем участке можно найти на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Еще один вариант — запросить их лично в МФЦ: специалисты многофункционального центра по предоставлению услуг Росреестра подскажут, какое именно заявление нужно написать.

Если окажется, что земля на кадастровом учете не стоит, участок придется образовать. Подготовить схему границ участка лучше всего с помощью кадастрового инженера — специалиста по проведению кадастровых работ по объектам недвижимости. Выбрать его можно как самостоятельно, так и воспользовавшись рейтингом на сайте Росреестра. Стоит учитывать, что инженеры работают по договору подряда, который придется оплачивать владельцу гаража.

Готовую схему вместе с документами и заявлением о предварительном согласовании участка вы подаете на рассмотрение властям. Если земля под вашим гаражом муниципальная или находится в государственной неразграниченной собственности, то обращаться нужно в местную администрацию. Если земля областная или федеральная, то вас примет региональный орган власти или Росимущество соответственно.

В течение 30 дней после подачи заявления по нему обязаны вынести решение. В случае отрицательного исхода, отказ должен содержать конкретные основания. Если же решение положительное, вам необходимо будет заказать у кадастрового инженера технический план гаража и план межевания участка. С полученными документами следует обратиться в Росреестр для постановки земельного участка на кадастровый учет: по результатам вы получите выписку из ЕГРН.

Гараж и земля ваши!

У вас на руках оказались все необходимые документы: технический план на гараж, выписка из ЕГРН на земельный участок и решение о предварительном согласовании на предоставление земли. Их должно хватить для получения земельного участка в собственность бесплатно — такое решение принимает администрация. Она же отправляет заявление в Росреестр, чтобы зарегистрировать ваше право собственности на землю и сам гараж. После предоставления выписки из ЕГРН вы становитесь полноправным владельцем своего гаража.

Возможно, процедура оформления покажется вам долгой и хлопотной. Сбор документов, кадастровые работы, походы в МФЦ и администрацию — все это требует не только времени, но и денег. При этом важно понимать, что раньше у россиян не было возможности зарегистрировать гараж с учетом документов, например, советской эпохи. Как уточнили в Управлении Росреестра по Нижегородской области, «гаражная амнистия» впервые позволит перевести тысячи строений в правовое поле.

Источник: GiperNN

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