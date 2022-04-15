Ликбез: как будут начислять платежи за общедомовое имущество собственникам квартир

Собственникам квартир в многоэтажках приходится оплачивать воду, электричество, отопление и прочие коммунальные ресурсы, потраченные не только на нужды своей семьи, но и на весь дом в целом (на т. н. содержание общедомового имущества — СОИ).

На днях Правительство РФ утвердило ряд поправок в правила начисления платы за СОИ (Постановление от 03.02.2022 № 92) — они вступят в силу 1 сентября этого года.

Как теперь будут начислять платежи за общедомовое имущество собственникам квартир — в материале портала Юридические тонкости .

1. Вводится несколько вариантов расчета стоимости коммунальных ресурсов, потраченных на СОИ:

1 — если нет общедомового счетчика (в т.ч. когда истекло 3 месяца со дня, когда он вышел из строя или истек срок его поверки) плату за общедомовые ресурсы будут начислять только по нормативу потребления (без последующей корректировки);

2 — если общедомовой счетчик есть и он полностью исправен, то соответствующий ресурс в течение календарного года будет оплачиваться по региональному нормативу потребления.

А затем, в течение 1-го квартала следующего года плату скорректируют с учетом показаний счетчика за прошлый год.

То есть жильцам придется либо доплатить — если фактически за год на дом было потрачено ресурсов больше, чем по нормативу потребления, либо наоборот — часть денег им зачтут в счет будущих платежей, если счетчик покажет за год меньший расход ресурса, нежели по нормативу.

Этот вариант при наличии действующего общедомового счетчика будет применяться по умолчанию. Но собственники на общем собрании могут принять решение изменить этот вариант, перейдя на один из следующих:

начислять плату по среднемесячным показаниям счетчика с последующей корректировкой в 1-м квартале следующего года,

или каждый месяц платить строго по показаниям общедомового счетчика — тогда уже без каких-либо дополнительных корректировок.

3 — если в доме установлена интеллектуальная система учета общедомовых ресурсов (т.н. «умный счетчик»), плата за СОИ будет рассчитываться строго по показаниям этой системы (новые пункты 29(1) – 29(5) Правил содержания общего имущества № 491).

2. Уточняются правила оплаты сточных вод в многоквартирном доме

Во-первых, плата за водоотведение в квартире при отсутствии индивидуального счетчика сточных вод будет по-прежнему начисляться, исходя из объема холодной и горячей воды, потребленной собственником за месяц.

Но если отсутствует один из счетчиков, в т.ч. если истек срок поверки одного из них (на холодную или горячую воду), в расчете будут применять норматив потребления — соответственно холодной или горячей воды.

Раньше в таком случае сразу учитывался норматив водоотведения. Теперь его будут применять только, если в квартире нет обоих счетчиков — и на холодную, и на горячую воду (абз. 7 п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг № 354 в новой ред.).

Во-вторых, новые правила позволяют не платить в составе общего объема сточных вод по дому за ту воду, что использовали для полива газона и зеленых насаждений, для залива катка и ледяных горок на придомовой территории.

Но чтобы исключить этот объем воды, нужен акт, подписанный представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства и управляющей организации по дому (п. 44 Правил № 354 в новой ред.).

3. Определены условия, при которых жильцам могут выставлять счет за СОИ

В Жилищном кодексе сказано, что собственники обязаны платить за коммунальные ресурсы, которые были израсходованы на использование и содержание общедомового имущества, если конструктивные особенности дома предусматривают возможность потребления ресурсов соответствующего вида (ст. 156 ЖК РФ).

В новых правилах появились критерии определения такой возможности:

она имеется, если дом оснащен инженерными системами, которые обеспечивают предоставление услуги водоснабжения (холодного и горячего), электроснабжения, а также водоотведения (п. 11 Правил содержания общего имущества№ 491).

Поэтому больше не удастся взимать с жильцов, условно, плату за отведение общедомовых сточных вод, если дом при этом не подключен к сетям центральной канализации (а такие прецеденты были).

Как отразятся новые правила на итоговой сумме квартплаты?

Именно этот вопрос, прежде всего, волнует собственников квартир. Ответ на него дает пояснительная записка к проекту правительственного постановления, где обозначены главные проблемы, которые призван решить этот документ:

обеспечить управляющие компании достаточными средствами для оплаты сверхнормативного потребления коммунальных услуг на СОИ (напомню, что по старым правилам эти расходы запрещалось возлагать на жильцов — управляющая компания должна была их погашать за свой счет),

пресечь неконтролируемый рост убытков поставщиков коммунальных ресурсов

и стимулировать собственников помещений принимать меры к экономному расходованию ресурсов и повышению энергетической эффективности в доме.

Как видно из пояснительной записки, о каком-либо снижении финансовой нагрузки на собственников квартир речь в ней не идет, на первом плане — забота о поставщиках коммунальных ресурсов.

В одной из ближайших публикаций я подробнее рассмотрю те изменения в правилах, которые непосредственно повлияют на увеличение платы за общедомовое имущество, а также варианты ее ограничения.

Источник: Юридические тонкости