Ликбез: как изменения в законодательстве повлияют на сведения, размещенные на ИЛС севастопольцев

В Отделение ПФР по г. Севастополю поступают обращения от жителей нашего города по поводу того, что в их личных кабинетах на сайте Пенсионного фонда нет сведений о трудовом стаже, заработанном до 2015 года.

Севастопольцев интересует, будут ли им учитываться периоды работы до присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации, а также когда они смогут увидеть весь свой стаж на лицевых счетах.

На вопросы отвечает управляющий Отделением ПФР по г.Севастополю Светлана Бугаенко.

Светлана Александровна, почему в личном кабинете на сайте ПФР севастопольцы видят только стаж, приобретенный с 2015 года? Неужели предыдущий трудовой стаж, заработанный ранее, не будет учтен при назначении пенсии в будущем?

Хочу сразу заверить наших сограждан, что их трудовой стаж, приобретенный до 2015 года, учитывается при назначении пенсии. Для этого был принят федеральный закон №208-ФЗ*, который защищает пенсионные права жителей Крыма и Севастополя, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на данных территориях и имевших прописку.

Этот стаж учитывается по записям в трудовой книжке. Если же трудовая книжка отсутствует, то стаж учитывается на основании других документов, например, справок, выданных работодателями, и др.

Сейчас у жителей Крыма и Севастополя на индивидуальных лицевых счетах в личных кабинетах на сайте ПФР отражаются сведения только о стаже и страховых взносах за работу на предприятиях, учреждениях, организациях после регистрации (перерегистрации) этих учреждений в правовое поле Российской Федерации.

Но в ближайшие два года на лицевых счетах севастопольцев появятся все необходимые сведения о трудовом стаже, приобретенном до 2015 года.

Каким образом?

Это станет возможным благодаря принятому 2 августа 2019 года Федеральному закону № 306-ФЗ**. Данный закон обязал севастопольских и крымских страхователей (работодателей) до 31 декабря 2021 года представить в ПФР сведения о трудовом стаже своих работников за период до 2015 года.

В течение 2020-2021 годов работодатели будут передавать эти сведения, а специалисты ПФР вносить на лицевые счета работающих жителей города, имевших на 18 марта 2014 года прописку в Крыму и Севастополе.

Работодатели будут передавать сведения о своих работниках, а если человек на данный момент безработный или является индивидуальным предпринимателем?

В этом случае, временно не работающие граждане, а также те, кто самостоятельно обеспечивает себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), могут обращаться в клиентские службы ПФР Севастополя самостоятельно.

Кроме того, граждане могут лично обратиться в клиентские службы, чтобы на их лицевые счета были внесены сведения о т.н. нестраховых периодах — о службе в армии, о декрете, об уходе за нетрудоспособными. Подать заявление и соответствующие документы можно в ближайшую клиентскую службу в любое удобное время.

Какие результаты этой работы?

После завершения данной работы севастопольцы увидят в своих личных кабинетах на сайте ПФР информацию о своей трудовой деятельности, а также о своих сформированных пенсионных правах. Это позволит им самостоятельно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся на их лицевых счетах.

Кроме того, устанавливать право на пенсию и ее размер можно будет на основании уже имеющихся сведений на индивидуальном лицевом счете. Таким образом, процесс назначения пенсий упростится и ускорится.

Будущему пенсионеру не обязательно будет лично посещать клиентские службы ПФР для предоставления документов. Достаточно направить в Пенсионный фонд заявление о назначении пенсии через Интернет.

В результате жители Республики Крым и города Севастополя смогут в полном объеме реализовать права на получение государственных услуг, предоставляемых Пенсионным Фондом РФ.

Сведения о «крымском» стаже на лицевых счетах важны для тех, кто работает сейчас и еще не стал пенсионером?

Совершенно верно. У тех, кто вышел на пенсию, все сведения уже учтены при её назначении.

*Федеральный закон от 21.07.2014№ 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

**Федеральный закон от 02.08.2019 № 306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон » Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».