Ликбез: когда нужно подать заявление на налоговый вычет, чтобы не остаться без положенных денег

В правилах оформления налоговых вычетов есть важные нюансы: в одних случаях ими можно воспользоваться без специального обращения в ФНС, а в других — есть риск остаться без положенных денег, если не подать вовремя заявление. Разберем, когда за вычетом нужно обращаться, а когда нет.

1. Вычет по налогу на жилую недвижимость

Квартиры и дома, которыми граждане владеют на праве собственности, облагаются ежегодным налогом на имущество физических лиц (за исключением лишь земельных участков — на них начисляется отдельный земельный налог).

Но при этом закон позволяет снизить размер налога за счет вычетов: налоговая база (т. е. кадастровая стоимость жилой недвижимости, по которой рассчитывается налог) уменьшается на стоимость:

10 кв метров общей площади комнаты,

20 кв метров — квартиры,

50 кв метров — жилого дома (ст. 403 НК РФ).

Иными словами, если у человека есть квартира площадью 60 кв метров, то платить налог он должен только за 40 кв метров.

А если у него есть дом общей площадью 50 кв метров, то платить налог за него не требуется — поскольку с учетом вычета налоговая база становится равной нулю.

Эти вычеты предоставляются автоматически, в процессе начисления налога, поэтому собственнику не нужно специально подавать заявление в ФНС, чтобы ими воспользоваться.

Число объектов недвижимости для применения этих вычетов также не ограничено: если, к примеру, у собственника есть две квартиры или три дома, вычет должны предоставить на каждый объект.

Помимо этого, есть еще вычеты для льготных категорий граждан:

налог на имущество дополнительно снижается для многодетных семей (с 3-мя и более детьми до 18 лет) на кадастровую стоимость 5-ти кв метров общей площади квартиры и 7-ми кв метров дома за каждого ребенка,

земельный налог уменьшается на стоимость 600 кв метров площади участка для пенсионеров и предпенсионеров, инвалидов 1-2 группы, детей-инвалидов, «чернобыльцев», ветеранов ВОВ, многодетных семей и т. д. (ст. 391 НК РФ).

Эти льготные вычеты предоставляются только на один объект недвижимости.

Подавать заявление для того, чтобы ими воспользоваться, сейчас не требуется пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам и многодетным семьям — о них органы ФНС узнают через ПФР и органы соцзащиты.

Остальным категориям граждан нужно подать заявление — льготу должны применить с того года, когда у человека возникло на нее право (если налог был переплачен, его должны вернуть).

2. Вычет за покупку жилой недвижимости

Вернуть НДФЛ за купленное жилье или проценты, выплаченные банку по ипотечному кредиту, сейчас можно без подачи заявления и декларации — в упрощенном порядке, через Личный кабинет налогоплательщика. Условия следующие:

оплата жилья осуществлялась через банк, который подключен к системе взаимодействия с ФНС (перечень таких банков опубликован на сайте налоговой службы),

право на вычет возникло не раньше 2020 года,

в том году, когда человек оплатил покупку, за него отчислялся НДФЛ в бюджет (ст. 221.1 НК РФ).

Если все это выполняется, то на следующий год после приобретения жилой недвижимости в Личном кабинете налогоплательщика появится проект заявления на возврат налога, подписав который (с помощью ЭЦП), собственник вскоре получит деньги на свой счет.

Для всех остальных случаев покупки жилья (когда расчет производился наличными деньгами, или через банк, который не подключился к системе ФНС, или когда супругам нужно сделать вычет на каждого) действует прежний порядок:

нужно обратиться в ФНС с декларацией, подтверждающими документами и заявлением о получении вычета (иначе его не предоставят).

3. Социальные вычеты

Вычеты за расходы на оплаченное лечение, покупку лекарств, прописанных врачом, а также за оплату физкультурно-оздоровительных услуг по-прежнему можно получить только по заявлению (ст. 219 НК РФ).

Для этого есть два способа. В первом случае можно обратиться на следующий год после того, как были произведены соответствующие расходы (с декларацией и подтверждающими документами) — и получить всю сумму сразу.

Во втором — подать заявление через Личный кабинет налогоплательщика в том же году и получить уведомление для работодателя — чтобы он не удерживал НДФЛ с зарплаты до тех пор, пока не будет получена вся сумма вычета.

Источник: Юридические тонкости