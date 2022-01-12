Ликбез: когда в 2022 году нужно обращаться в ФНС при покупке или продаже жилья, а когда нет

В ряде случаев даже при заключении сделок с недвижимостью без налоговой службы не обойтись. Но в свете последних законодательных нововведений ситуация несколько изменилась.
Эксперты портала
Покупка жилья и получение налогового вычета
Чтобы оформить имущественный вычет в связи с приобретением жилья и вернуть подоходный налог, всегда требовалось обратиться в ФНС с декларацией и подтверждающими документами. Но с недавнего времени появились исключения из этого правила.
Во-первых, получить налоговый вычет за расходы на покупку дома или квартиры сейчас можно в упрощенном порядке, напрямую через своего работодателя. Для этого не нужно сдавать декларацию в налоговую службу и потом получать уведомление для работодателя (как раньше).
Теперь в том же году, когда было куплено жилье, гражданин подает в ФНС заявление о подтверждении права на имущественный вычет, приложив копию договора на приобретение недвижимости (можно через Личный кабинет на сайте ФНС).
Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней (в отличие от прежних 3-х месяцев на камеральную проверку).
Если право на вычет подтверждается, ФНС сама направляет работодателю соответствующее уведомление — и тот не удерживает НДФЛ с заработка гражданина до тех пор, пока тот не получит всю сумму вычета.
Самому налогоплательщику больше не нужно обращаться в ФНС за уведомлением для работодателя.
Во-вторых, покупателю жилья вовсе не требуется обращаться в ФНС за имущественным вычетом (даже с заявлением о подтверждении права на вычет и документами), если:
- у него есть Личный кабинет на сайте ФНС,
- а сделка по приобретению жилья проводилась через банк, который поддерживает обмен информацией с ФНС (перечень таких банков опубликован на сайте налоговой службы).
В таком случае банк сам предоставит в налоговую службу все сведения, необходимые для подтверждения права гражданина на получение имущественного вычета.
После чего ФНС направит ему в Личный кабинет заявление, заполнив которое, налогоплательщик вскоре получает возврат НДФЛ.
Заявления будут формироваться в личных кабинетах в срок до 20 марта года, следующего после года покупки жилья, — если банк предоставит данные в срок до 1 марта, а если позже — то через 20 дней после представления сведений (Закон от 20.04.2021№ 100-ФЗ).
При этом остается возможность, как и прежде, оформить возврат НДФЛ, подав декларацию в ФНС и подтверждающие документы.
Продажа недвижимости и подача декларации
Когда недвижимость продается уже после того, как у собственника истек предельный срок владения ею, тот не обязан ни платить НДФЛ, ни подавать декларацию в ФНС.
Напомню, что предельный срок владения сейчас составляет 5 лет со дня регистрации права собственности на недвижимость. Но в исключительных случаях этот срок сокращается до 3 лет:
- если недвижимость была подарена, унаследована, приватизирована или получена по договору ренты,
- или собственник продал свое единственное жилье (ст. 217.1 НК РФ).
Если же недвижимость продана до того, как истек предельный срок владения ею, то продавец по общему правилу должен отчитаться о полученном доходе перед ФНС — подав декларацию до 30 апреля следующего года.
При этом вовсе не обязательно он должен будет заплатить НДФЛ с суммы, вырученной с продажи (в частности, если он продал объект за столько же, за сколько и покупал, налог не взимается).
Однако подача декларации все равно была обязательной — поэтому собственник мог получить штраф, если не подал в положенный срок налоговую декларацию.
Но теперь в законе появились случаи, когда недвижимость продается до того, как истек предельный срок владения (в 5 лет или 3 года), а собственнику при этом не нужно обращаться в ФНС с декларацией о своем доходе.
В частности, когда недвижимость продана не дороже, чем сумма имущественного вычета, предусмотренного законом (1 млн рублей — для комнат, квартир, домов и земельных участков, и 250 тысяч рублей — для остальных объектов недвижимости).
Например, гражданин продал в 2021 году гараж за 250 тысяч рублей, который он сам покупал 3 года назад (т. е. предельный срок владения еще не истек).
НДФЛ с продажи он платить не должен, т. к. с учетом положенного по закону вычета в 250 тысяч рублей его налогооблагаемый доход в данном случае равен нулю.
А теперь, по новым правилам, декларацию ему подавать также не требуется (Закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).
Однако без декларации в ФНС по-прежнему не обойтись, если жилье продается до истечения предельного срока владения:
- и при этом нужно платить НДФЛ с дохода, вырученного с продажи,
- либо налог не начисляется по иным основаниям, нежели применение имущественного вычета.
В частности, если стоимость проданного жилья не превышает сумму, за которую собственник когда-то его покупал.
Или жилье продает семья с двумя и более детьми, покупая при этом другое жилье, большей площади или дороже по кадастровой стоимости (при соблюдении ряда условий они освобождены от уплаты НДФЛ в таких случаях, но не от подачи декларации — ст. 217.1 НК РФ).
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