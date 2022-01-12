Ликбез: когда в 2022 году нужно обращаться в ФНС при покупке или продаже жилья, а когда нет

В ряде случаев даже при заключении сделок с недвижимостью без налоговой службы не обойтись. Но в свете последних законодательных нововведений ситуация несколько изменилась.

Эксперты портала Юридические тонкости поясняют, когда теперь нужно обращаться в ФНС при покупке или продаже жилья, а когда нет.

Покупка жилья и получение налогового вычета

Чтобы оформить имущественный вычет в связи с приобретением жилья и вернуть подоходный налог, всегда требовалось обратиться в ФНС с декларацией и подтверждающими документами. Но с недавнего времени появились исключения из этого правила.

Во-первых, получить налоговый вычет за расходы на покупку дома или квартиры сейчас можно в упрощенном порядке, напрямую через своего работодателя. Для этого не нужно сдавать декларацию в налоговую службу и потом получать уведомление для работодателя (как раньше).

Теперь в том же году, когда было куплено жилье, гражданин подает в ФНС заявление о подтверждении права на имущественный вычет, приложив копию договора на приобретение недвижимости (можно через Личный кабинет на сайте ФНС).

Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней (в отличие от прежних 3-х месяцев на камеральную проверку).

Если право на вычет подтверждается, ФНС сама направляет работодателю соответствующее уведомление — и тот не удерживает НДФЛ с заработка гражданина до тех пор, пока тот не получит всю сумму вычета.

Самому налогоплательщику больше не нужно обращаться в ФНС за уведомлением для работодателя.

Во-вторых, покупателю жилья вовсе не требуется обращаться в ФНС за имущественным вычетом (даже с заявлением о подтверждении права на вычет и документами), если:

у него есть Личный кабинет на сайте ФНС,

а сделка по приобретению жилья проводилась через банк, который поддерживает обмен информацией с ФНС (перечень таких банков опубликован на сайте налоговой службы).

В таком случае банк сам предоставит в налоговую службу все сведения, необходимые для подтверждения права гражданина на получение имущественного вычета.

После чего ФНС направит ему в Личный кабинет заявление, заполнив которое, налогоплательщик вскоре получает возврат НДФЛ.

Заявления будут формироваться в личных кабинетах в срок до 20 марта года, следующего после года покупки жилья, — если банк предоставит данные в срок до 1 марта, а если позже — то через 20 дней после представления сведений (Закон от 20.04.2021№ 100-ФЗ).

При этом остается возможность, как и прежде, оформить возврат НДФЛ, подав декларацию в ФНС и подтверждающие документы.

Продажа недвижимости и подача декларации

Когда недвижимость продается уже после того, как у собственника истек предельный срок владения ею, тот не обязан ни платить НДФЛ, ни подавать декларацию в ФНС.

Напомню, что предельный срок владения сейчас составляет 5 лет со дня регистрации права собственности на недвижимость. Но в исключительных случаях этот срок сокращается до 3 лет:

если недвижимость была подарена, унаследована, приватизирована или получена по договору ренты,

или собственник продал свое единственное жилье (ст. 217.1 НК РФ).

Если же недвижимость продана до того, как истек предельный срок владения ею, то продавец по общему правилу должен отчитаться о полученном доходе перед ФНС — подав декларацию до 30 апреля следующего года.

При этом вовсе не обязательно он должен будет заплатить НДФЛ с суммы, вырученной с продажи (в частности, если он продал объект за столько же, за сколько и покупал, налог не взимается).

Однако подача декларации все равно была обязательной — поэтому собственник мог получить штраф, если не подал в положенный срок налоговую декларацию.

Но теперь в законе появились случаи, когда недвижимость продается до того, как истек предельный срок владения (в 5 лет или 3 года), а собственнику при этом не нужно обращаться в ФНС с декларацией о своем доходе.

В частности, когда недвижимость продана не дороже, чем сумма имущественного вычета, предусмотренного законом (1 млн рублей — для комнат, квартир, домов и земельных участков, и 250 тысяч рублей — для остальных объектов недвижимости).

Например, гражданин продал в 2021 году гараж за 250 тысяч рублей, который он сам покупал 3 года назад (т. е. предельный срок владения еще не истек).

НДФЛ с продажи он платить не должен, т. к. с учетом положенного по закону вычета в 250 тысяч рублей его налогооблагаемый доход в данном случае равен нулю.

А теперь, по новым правилам, декларацию ему подавать также не требуется (Закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

Однако без декларации в ФНС по-прежнему не обойтись, если жилье продается до истечения предельного срока владения:

и при этом нужно платить НДФЛ с дохода, вырученного с продажи,

либо налог не начисляется по иным основаниям, нежели применение имущественного вычета.

В частности, если стоимость проданного жилья не превышает сумму, за которую собственник когда-то его покупал.

Или жилье продает семья с двумя и более детьми, покупая при этом другое жилье, большей площади или дороже по кадастровой стоимости (при соблюдении ряда условий они освобождены от уплаты НДФЛ в таких случаях, но не от подачи декларации — ст. 217.1 НК РФ).

Источник: Юридические тонкости

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