Ликбез крымским льготникам. Переход на «безналичный льготный проезд» в Крыму продлен до 1 ноября

Для удобства льготной категории граждан режим перехода на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) продлен в Крыму до 1 ноября. Об этом рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

По её информации, в период с 1 сентября по 1 ноября 2020 года крымчане смогут воспользоваться правом на льготный проезд не только при помощи банковской карты (путем считывания бесконтактного электронного документа платежной системы МИР валидатором), но и на основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи банковской карты можно только после СМС-уведомления. До тех пор, пока СМС-уведомление не поступило, льготным категориям граждан необходимо подтверждать право предъявлением соответствующего удостоверения, — отметила Диана Фератова. — Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отделение банка в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Она также добавила, что на маршрутах будут работать контролеры, которые могут проверить наличие права на льготный проезд, поэтому гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки. При использовании банковской карты дополнительно предъявлять ее водителю не требуется.

Данные гражданина льготной категории будут автоматически прикреплены к банковской карте, то есть при считывании данных гражданина льготной категории система списывать средства не будет. Законодательством также не предусмотрено количество льготных поездок, поэтому никаких сумм для их осуществления на карту зачисляться не будет. Льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты, — подчеркнула Диана Фератова.

Для реализации льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты льготным категориям граждан необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки и написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.

При отказе водителя перевозить пассажира по банковской карте или если транспортное средство не оснащено устройством электронного учета льготных пассажиров (валидатором) необходимо обратиться к оператору автоматической системы оплаты проезда (АСОП) по телефону: 8 800 6003082 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

С ответами на часто возникающие вопросы можно ознакомиться по ссылке.