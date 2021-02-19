Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Ликбез: нужна ли доверенность на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей?

crimeapress_news

реклама в крыму
Ликбез: нужна ли доверенность на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей?
фото: Bob_Dmyt (pixabay.com)

Ликбез: нужна ли доверенность на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей?

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:53 19.02.2021

Законом не предусмотрена выдача доверенности на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей. Однако в некоторых случаях может потребоваться доверенность или согласие от законных представителей ребенка.

Например, при заселении в гостиницу ребенка до 14 лет необходимо соответствующее нотариально удостоверенное согласие.

Случаи выдачи согласия (доверенности) на сопровождение ребенка в поездке

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (п. 1 ст. 54 СК РФ).

В действующем законодательстве не определены понятие «сопровождение ребенка», а также права и обязанности сопровождающего лица и предъявляемые к нему требования.

Однако представляется наиболее вероятным, что сопровождать ребенка в поездках может только совершеннолетнее дееспособное лицо, так как иначе в общем случае и сопровождаемый, и сопровождающий будут иметь одинаковый статус — несовершеннолетний, не обладающий полной дееспособностью (ст. ст. 21, 26, 28 ГК РФ; Письмо ФНП от 27.12.2012 N 2782/06-12).

Законными представителями детей являются их родители. Они выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Законными представителями ребенка могут быть также его усыновители, опекуны или попечители (п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 137 СК РФ; п. 2 ст. 31 ГК РФ).

Законные представители вправе давать согласие иным лицам (родственникам, учителям, тренерам и др.) на сопровождение их детей в поездках.

Следует отметить, что обязательное нотариальное согласие законных представителей ребенка предусмотрено только для выезда ребенка за пределы РФ (ст. 20 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).

Для поездок по России оформление такого согласия не требуется.

В поездках по России в составе туристической группы обязанности законного представителя несовершеннолетних туристов выполняет руководитель туристической группы (ст. 1 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).

Однако в некоторых случаях полномочия сопровождающих лиц должны быть документально подтверждены согласием или доверенностью. Такими случаями, в частности, являются (п. 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853; п. 3 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 13.06.2018 N 327н):

  • заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста;
  • сопровождение в детские организации для отдыха и оздоровления, если несовершеннолетний имеет физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения в развитии.

Порядок оформления согласия (доверенности) на сопровождение ребенка в поездке

По общему правилу согласие на сопровождение ребенка в поездке по территории России может быть оформлено в простой письменной форме или в нотариальной форме.

В случае если в поездке планируется заселение в гостиницу ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, потребуется нотариально удостоверенное согласие законных представителей (одного из них) (п. 5 ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 18 Правил N 1853; Письмо ФНП N 2782/06-12).

Согласие на сопровождение ребенка может дать один или оба законных представителя ребенка, поскольку родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ).

Согласие, оформленное как доверенность, должно содержать следующие сведения (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 186 ГК РФ; ч. 4 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 6.2 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 18.07.2016, протокол N 07/16):

  1. наименование документа — доверенность;
  2. место совершения доверенности (населенный пункт, край, область, республика, автономная область, автономный округ полностью);
  3. число, месяц и год совершения доверенности прописью. В случае отсутствия даты ее совершения доверенность является ничтожной;
  4. Ф.И.О. (отчество — при наличии) полностью, место жительства (при наличии) законного представителя, дающего согласие на сопровождение ребенка, а также по возможности — его дату рождения и паспортные данные;
  5. Ф.И.О. (отчество — при наличии) полностью, место жительства сопровождающего лица (при наличии), а также по возможности — его дату рождения и паспортные данные;
  6. Ф.И.О. (отчество — при наличии), дату рождения ребенка, данные удостоверяющего личность документа (например, свидетельства о рождении);
  7. полномочия сопровождающего лица (например, право перевозить ребенка всеми видами транспорта, размещать в гостиницах, представлять интересы ребенка в государственных, муниципальных и иных органах). Если сопровождающий наделяется полномочиями только для конкретной поездки, необходимо отразить ее цель, маршрут и период;
  8. срок действия доверенности. Если он не указан, то доверенность сохраняет свою силу в течение года со дня ее совершения;
  9. подпись законного представителя — доверителя.

Указанные сведения можно также включить в содержание согласия на сопровождение ребенка в поездке по территории России, не названного доверенностью.

Источник: «Электронный журнал «Азбука права»

Ликбез: нужна ли доверенность на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей?

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.