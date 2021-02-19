Ликбез: нужна ли доверенность на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей?

Законом не предусмотрена выдача доверенности на сопровождение ребенка в поездке по РФ без родителей. Однако в некоторых случаях может потребоваться доверенность или согласие от законных представителей ребенка.
Например, при заселении в гостиницу ребенка до 14 лет необходимо соответствующее нотариально удостоверенное согласие.
Случаи выдачи согласия (доверенности) на сопровождение ребенка в поездке
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (п. 1 ст. 54 СК РФ).
В действующем законодательстве не определены понятие «сопровождение ребенка», а также права и обязанности сопровождающего лица и предъявляемые к нему требования.
Однако представляется наиболее вероятным, что сопровождать ребенка в поездках может только совершеннолетнее дееспособное лицо, так как иначе в общем случае и сопровождаемый, и сопровождающий будут иметь одинаковый статус — несовершеннолетний, не обладающий полной дееспособностью (ст. ст. 21, 26, 28 ГК РФ; Письмо ФНП от 27.12.2012 N 2782/06-12).
Законными представителями детей являются их родители. Они выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Законными представителями ребенка могут быть также его усыновители, опекуны или попечители (п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 137 СК РФ; п. 2 ст. 31 ГК РФ).
Законные представители вправе давать согласие иным лицам (родственникам, учителям, тренерам и др.) на сопровождение их детей в поездках.
Следует отметить, что обязательное нотариальное согласие законных представителей ребенка предусмотрено только для выезда ребенка за пределы РФ (ст. 20 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).
Для поездок по России оформление такого согласия не требуется.
В поездках по России в составе туристической группы обязанности законного представителя несовершеннолетних туристов выполняет руководитель туристической группы (ст. 1 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).
Однако в некоторых случаях полномочия сопровождающих лиц должны быть документально подтверждены согласием или доверенностью. Такими случаями, в частности, являются (п. 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853; п. 3 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 13.06.2018 N 327н):
- заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста;
- сопровождение в детские организации для отдыха и оздоровления, если несовершеннолетний имеет физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения в развитии.
Порядок оформления согласия (доверенности) на сопровождение ребенка в поездке
По общему правилу согласие на сопровождение ребенка в поездке по территории России может быть оформлено в простой письменной форме или в нотариальной форме.
В случае если в поездке планируется заселение в гостиницу ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, потребуется нотариально удостоверенное согласие законных представителей (одного из них) (п. 5 ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 18 Правил N 1853; Письмо ФНП N 2782/06-12).
Согласие на сопровождение ребенка может дать один или оба законных представителя ребенка, поскольку родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ).
Согласие, оформленное как доверенность, должно содержать следующие сведения (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 186 ГК РФ; ч. 4 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 6.2 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 18.07.2016, протокол N 07/16):
- наименование документа — доверенность;
- место совершения доверенности (населенный пункт, край, область, республика, автономная область, автономный округ полностью);
- число, месяц и год совершения доверенности прописью. В случае отсутствия даты ее совершения доверенность является ничтожной;
- Ф.И.О. (отчество — при наличии) полностью, место жительства (при наличии) законного представителя, дающего согласие на сопровождение ребенка, а также по возможности — его дату рождения и паспортные данные;
- Ф.И.О. (отчество — при наличии) полностью, место жительства сопровождающего лица (при наличии), а также по возможности — его дату рождения и паспортные данные;
- Ф.И.О. (отчество — при наличии), дату рождения ребенка, данные удостоверяющего личность документа (например, свидетельства о рождении);
- полномочия сопровождающего лица (например, право перевозить ребенка всеми видами транспорта, размещать в гостиницах, представлять интересы ребенка в государственных, муниципальных и иных органах). Если сопровождающий наделяется полномочиями только для конкретной поездки, необходимо отразить ее цель, маршрут и период;
- срок действия доверенности. Если он не указан, то доверенность сохраняет свою силу в течение года со дня ее совершения;
- подпись законного представителя — доверителя.
Указанные сведения можно также включить в содержание согласия на сопровождение ребенка в поездке по территории России, не названного доверенностью.
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