Ликбез: основания выдачи выписки из ЕГРН собственникам помещений в МКД лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:51 23.12.2025

В соответствии с Письмом Минстроя России от 11.12.2025 N 76669-ДН/04 «О реестре собственников помещений в многоквартирном доме» представлены разъяснения о реестре собственников помещений в многоквартирном доме.

В письме содержатся следующие выводы:

  • управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива обязаны вести реестр собственников помещений в МКД;
  • управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива должны предоставить лицу, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в МКД, реестр собственников помещений с указанием документов, подтверждающих право собственности на помещения;
  • положения действующего законодательства не возлагают на собственника помещений обязанности предоставлять лицам, осуществляющим управление МКД, сведения, позволяющие идентифицировать собственников помещений;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещений в МКД могут быть предоставлены лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом, в составе выписки из ЕГРН только при условии наличия в ЕГРН записи о возможности предоставления персональных данных правообладателя объекта недвижимости, которая, в свою очередь, делается на основании соответствующего заявления правообладателя;
  • в случае если правообладателем объекта недвижимости является юридическое лицо, то сведения являются общедоступными и указываются в выписках из ЕГРН по запросам любого лица.
источник: Нотариальная палата города Севастополя

Просмотры: 6

