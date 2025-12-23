Ликбез: основания выдачи выписки из ЕГРН собственникам помещений в МКД лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом﻿

В соответствии с Письмом Минстроя России от 11.12.2025 N 76669-ДН/04 «О реестре собственников помещений в многоквартирном доме» представлены разъяснения о реестре собственников помещений в многоквартирном доме.

