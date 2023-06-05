Ликбез: подать заявление на скидку при оплате ЖКХ можно очно или в электронном виде

Заявление на предоставление компенсации оплаты ЖКХ ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, могут через портал госуслуг, МФЦ или отделение соцзащиты. Срок принятия решения — не более 10 рабочих дней. Эти нормы будут действовать для всех федеральных льготников. Правительство утвердило для них единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату ЖКХ. Постановление, отмечает Парламентская газета, вступит в силу 1 июля.

Кому дадут компенсацию

Скидки на квартплату — одна из форм поддержки определенных категорий граждан.

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью не платят за жилье и коммунальные услуги, скидка составляет 100 процентов.

Пятьдесят процентов расходов государство компенсирует участникам Великой Отечественной войны, в том числе и тем, кто работал в тылу, чернобыльцам и их вдовам, ветеранам боевых действий и инвалидам войны, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, жителям блокадного Ленинграда.

Педагоги, руководители, их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители в сельских школах и другие бюджетники имеют право на ежемесячную компенсацию оплаты жилья, отопления и электричества при условии, что они живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа. Размер компенсации — 12 тысяч рублей в месяц.

В регионах действуют свои льготы. Их получают, например, ветераны труда и военной службы, многодетные семьи, пенсионеры, почетные доноры.

Единый стандарт

Для федеральных льготников с 1 июля начнут действовать единые подходы к предоставлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для всех регионов. Сейчас эти требования содержатся в различных федеральных, региональных и муниципальных правовых нормативных актах.

В новом документе указано, что заявление на компенсацию услуг можно подать через портал госуслуг, МФЦ или лично обратившись в органы соцзащиты. Заявитель должен предоставить документы на жилье, при необходимости — решение суда о нахождении на иждивении детей до 18 лет, сведения об очном обучении детей. Весь перечень документов состоит из 25 позиций, но большую их часть запрашивают у других ведомств в электронной форме.

Рассмотреть заявление и принять решение о компенсации ответственный орган обязан в течение 10 дней.

Основанием для отказа в компенсации может быть предоставление документов, которые противоречат сведениям, полученным в ходе межведомственного взаимодействия, несоответствие заявителя категории лиц, имеющих право на услугу, наличие подтвержденной судебной задолженности по оплате ЖКХ, образовавшейся не более чем за три последних года. Также в компенсации откажут тому, кто уже получает такие услуги.

В постановлении отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, а также те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке.

Создание единых подходов к предоставлению компенсации облегчит обслуживание получателей услуг, уверена член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб:

Когда регионы, как слепые котята, создают свои стандарты и свой регламент обслуживания, это, как правило, приводит к несоответствию на федеральном уровне.

Важность документа подтвердил исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов:

Зачастую возникали ситуации, когда в одном регионе компенсацию предоставляют по одним правилам, в другом — по другим. Вместе с тем очевидно, что в едином государстве люди должны получать соцзащиту по единому стандарту. В каком бы месте нашей большой страны ни жил человек, он вправе надеяться, что защищен государством в равной степени со всеми.

Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи.

источник: Парламентская газета

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