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Ликбез: при приобретении жилья в общую совместную собственность имущественный вычет предоставляется обоим супругам
иллюстрация: Alexas_Fotos (pixabay.com)

Ликбез: при приобретении жилья в общую совместную собственность имущественный вычет предоставляется обоим супругам

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:48 29.12.2020

Налогоплательщик имеет право, в частности на получение имущественных налоговых вычетов в размере расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) и фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них.

Вычеты предоставляются при условии, в частности, документального подтверждения размера фактически понесенных налогоплательщиком расходов.

Сообщается, что если жилое помещение приобретено в общую совместную собственность супругов за счет общих доходов, то факт уплаты денежных средств по договору, связанному с приобретением жилого помещения, только одним из супругов не является основанием для отказа второму супругу в предоставлении имущественных налоговых вычетов.

Если жилое помещение приобретено в собственность одного из супругов, то оснований для получения имущественных налоговых вычетов, в том числе по расходам на погашение процентов по кредиту, вторым супругом, который на момент заключения договора не состоял в браке, не имеется.

Письмо> ФНС России от 18.12.2020 N БС-4-11/20950@ «О направлении письма Минфина России» (вместе с <Письмом> Минфина России от 14.12.2020 N 03-04-07/109293)

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Ликбез: при приобретении жилья в общую совместную собственность имущественный вычет предоставляется обоим супругам

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