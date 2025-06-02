Ликбез: разъяснения по вопросу внесения в ЕГРН документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости﻿

Сообщается, в частности, что согласно положениям части 5 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон N 218-ФЗ) включение документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН осуществляется органом регистрации прав на основании: имеющейся в его распоряжении документации о ранее учтенном объекте недвижимости; документа, представленного заинтересованным лицом при его обращении с соответствующим заявлением в орган регистрации прав; документов, представленных соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, в орган регистрации прав по его запросам; решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости и документов.

Согласно положениям пунктов 8, 9 части 8 статьи 69 Закона N 218-ФЗ орган регистрации прав принимает решение об отказе во внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и (или) сведений о выявленных правообладателях таких объектов недвижимости, в случае, если: вместе с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, представленном в отношении земельного участка, за исключением заявления уполномоченного органа, представленного в результате выполнения мероприятий по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии со статьей 69.1 Закона N 218-ФЗ, не представлен межевой план; вместе с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, представленном в отношении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, за исключением заявления уполномоченного органа, представленного в результате выполнения мероприятий по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии со статьей 69.1 Закона N 218-ФЗ, не представлен технический план. Узнайте больше: Установлены особенности применения процедуры внесудебного банкротства для граждан, принимавших участие в СВО﻿ <Письмо> ППК «Роскадастр» от 26.05.2025 N 19-1185/25 «О направлении информации» источник: Нотариальная палата города Севастополя

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